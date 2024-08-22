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В приграничных регионах переведут часть школьников на дистанционку - РИА Новости, 22.08.2024
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14:22 22.08.2024 (обновлено: 16:42 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/shkoly-1967794311.html
В приграничных регионах переведут часть школьников на дистанционку
В приграничных регионах переведут часть школьников на дистанционку - РИА Новости, 22.08.2024
В приграничных регионах переведут часть школьников на дистанционку
Часть школьников в приграничных регионах РФ - Курской, Белгородской и Брянской областях - планируется перевести на дистанционный формат обучения, сообщил первый РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:22
2024-08-22T16:42
общество
россия
брянская область
денис мантуров
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Часть школьников в приграничных регионах РФ - Курской, Белгородской и Брянской областях - планируется перевести на дистанционный формат обучения, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров."Завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения. Конечно, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат", - сказал он в ходе совещания с президентом по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.Мантуров подчеркнул, что в преддверии 1 сентября организации учебного процесса уделяется особое внимание. Прежде всего, это касается Курской области. "Что касается детей, выехавших из региона, они без какой-либо бюрократии смогут учиться в школах по месту нахождения", - заверил он.
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общество, россия, брянская область, денис мантуров, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Брянская область, Денис Мантуров, Социальный навигатор, СН_Образование
В приграничных регионах переведут часть школьников на дистанционку

В Курской, Белгородской и Брянской областях переведут часть учеников на дистант

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкУченица во время занятий
Ученица во время занятий - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ученица во время занятий . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Часть школьников в приграничных регионах РФ - Курской, Белгородской и Брянской областях - планируется перевести на дистанционный формат обучения, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения. Конечно, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат", - сказал он в ходе совещания с президентом по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Мантуров подчеркнул, что в преддверии 1 сентября организации учебного процесса уделяется особое внимание. Прежде всего, это касается Курской области. "Что касается детей, выехавших из региона, они без какой-либо бюрократии смогут учиться в школах по месту нахождения", - заверил он.
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ОбществоРоссияБрянская областьДенис МантуровСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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