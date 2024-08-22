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Кравцов рассказал, сколько детей пойдут в школу в сентябре - РИА Новости, 22.08.2024
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15:31 22.08.2024 (обновлено: 16:13 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/shkolniki-1967819735.html
Кравцов рассказал, сколько детей пойдут в школу в сентябре
Кравцов рассказал, сколько детей пойдут в школу в сентябре - РИА Новости, 22.08.2024
Кравцов рассказал, сколько детей пойдут в школу в сентябре
Второго сентября 18,5 миллиона школьников пойдут в учебные учреждения в РФ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:31
2024-08-22T16:13
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
социальный навигатор
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Второго сентября 18,5 миллиона школьников пойдут в учебные учреждения в РФ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Второго сентября ребята пойдут в школы, в целом 18,5 миллиона школьников", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путин с членами правительства. Он добавил, что все поручения по строительству 1,3 тысячи школ выполнят досрочно к 1 сентября, а не к концу года.
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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал, сколько детей пойдут в школу в сентябре

Кравцов: второго сентября 18,5 миллиона учеников пойдут в школы

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Второго сентября 18,5 миллиона школьников пойдут в учебные учреждения в РФ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Второго сентября ребята пойдут в школы, в целом 18,5 миллиона школьников", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путин с членами правительства.
Он добавил, что все поручения по строительству 1,3 тысячи школ выполнят досрочно к 1 сентября, а не к концу года.
Школьники - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Российские прокуроры 1 сентября придут на школьные линейки в регионах
19 июля, 12:39
 
ОбществоРоссияСергей КравцовВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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