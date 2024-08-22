https://ria.ru/20240822/shkolniki-1967819735.html

Кравцов рассказал, сколько детей пойдут в школу в сентябре

Кравцов рассказал, сколько детей пойдут в школу в сентябре - РИА Новости, 22.08.2024

Кравцов рассказал, сколько детей пойдут в школу в сентябре

Второго сентября 18,5 миллиона школьников пойдут в учебные учреждения в РФ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:31

2024-08-22T15:31

2024-08-22T16:13

общество

россия

сергей кравцов

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Второго сентября 18,5 миллиона школьников пойдут в учебные учреждения в РФ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Второго сентября ребята пойдут в школы, в целом 18,5 миллиона школьников", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путин с членами правительства. Он добавил, что все поручения по строительству 1,3 тысячи школ выполнят досрочно к 1 сентября, а не к концу года.

https://ria.ru/20240719/genprokuror-1960687431.html

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2024

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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование