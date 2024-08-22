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Россия и Китай договорились наращивать объемы торговли - РИА Новости, 22.08.2024
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10:56 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/rossija-1967729106.html
Россия и Китай договорились наращивать объемы торговли
Россия и Китай договорились наращивать объемы торговли - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай договорились наращивать объемы торговли
Россия и Китай намерены наращивать объемы торговли продукцией АПК, а также содействовать скорейшему началу экспорта российской готовой мясной продукции, следует РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:56
2024-08-22T10:56
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай намерены наращивать объемы торговли продукцией АПК, а также содействовать скорейшему началу экспорта российской готовой мясной продукции, следует из совместного коммюнике по итогам очередной регулярной встречи глав правительств двух стран. "Договорились... содействовать продуктивной работе по наращиванию объемов взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, расширению номенклатуры и доступа сельскохозяйственных товаров и продовольствия на рынки двух стран. Наращивать дальнейшее взаимодействие в области ветеринарного и фитосанитарного надзора. Обеспечивать соответствие поставляемой в Китай российской свинины требованиям ветеринарного и санитарного надзора, продвигать торговлю продукцией водного хозяйства, в том числе расширять перечень соответствующих предприятий, содействовать скорейшему началу экспорта российской готовой мясной продукции", - говорится в документе. Также решено ускорить консультации по требованиям санитарного контроля для российских поставок в Китай кормов для продуктивных животных, озимых видов ячменя и пшеницы, способствовать снятию регионализации территории РФ для экспорта рапса в Китай.
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Россия и Китай договорились наращивать объемы торговли

Россия и Китай намерены наращивать объемы торговли продукцией АПК

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай намерены наращивать объемы торговли продукцией АПК, а также содействовать скорейшему началу экспорта российской готовой мясной продукции, следует из совместного коммюнике по итогам очередной регулярной встречи глав правительств двух стран.
"Договорились... содействовать продуктивной работе по наращиванию объемов взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, расширению номенклатуры и доступа сельскохозяйственных товаров и продовольствия на рынки двух стран. Наращивать дальнейшее взаимодействие в области ветеринарного и фитосанитарного надзора. Обеспечивать соответствие поставляемой в Китай российской свинины требованиям ветеринарного и санитарного надзора, продвигать торговлю продукцией водного хозяйства, в том числе расширять перечень соответствующих предприятий, содействовать скорейшему началу экспорта российской готовой мясной продукции", - говорится в документе.
Также решено ускорить консультации по требованиям санитарного контроля для российских поставок в Китай кормов для продуктивных животных, озимых видов ячменя и пшеницы, способствовать снятию регионализации территории РФ для экспорта рапса в Китай.
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