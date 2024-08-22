https://ria.ru/20240822/rossija-1967709952.html
В России готовят меры поддержки для роста производства аквакультуры
В России готовят меры поддержки для роста производства аквакультуры - РИА Новости, 22.08.2024
В России готовят меры поддержки для роста производства аквакультуры
Минсельхоз и Росрыболовство готовят меры поддержки для роста производства аквакультуры в России, в долгосрочной перспективе планируется рост в 1,5 раза - до 600 РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:22
2024-08-22T09:22
2024-08-22T09:22
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг - РИА Новости. Минсельхоз и Росрыболовство готовят меры поддержки для роста производства аквакультуры в России, в долгосрочной перспективе планируется рост в 1,5 раза - до 600 тысяч тонн, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "За последние десять лет объем производства товарной аквакультуры вырос в два раза, в прошлом году показатель достиг 402 тысяч тонн. Нацеливаемся в долгосрочной перспективе на 600 тысяч тонн... Но мы видим, что нужны меры поддержки. Этот вопрос сейчас прорабатывается Росрыболовством и Минсельхозом", - сказал Патрушев. Он добавил, что в первом полугодии 2024 года было произведено около 210 тысяч тонн аквакультуры, второе полугодие традиционно более "урожайное". "Так что выводы будем делать по итогам года", - отметил вице-премьер. "Вылов дикой рыбы у нас достаточен, экология и рациональное использование в том числе водных ресурсов – приоритетны", - заключил он.
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
В России готовят меры поддержки для роста производства аквакультуры
Патрушев: Минсельхоз готовит меры поддержки для роста производства аквакультуры