Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались ударить по Курской АЭС - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 22.08.2024 (обновлено: 16:04 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/putin-1967807429.html
ВСУ попытались ударить по Курской АЭС
ВСУ попытались ударить по Курской АЭС - РИА Новости, 22.08.2024
ВСУ попытались ударить по Курской АЭС
ВСУ пытались ударить по Курской атомной электростанции, сообщил Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:58
2024-08-22T16:04
специальная военная операция на украине
курская аэс
происшествия
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361024_0:180:3320:2048_1920x0_80_0_0_73e8a3f1aaf8850c3f39e95eee1bfee4.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ пытались ударить по Курской атомной электростанции, сообщил Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах."Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции", — сказал президент.О произошедшем уже проинформировали Международное агентство по атомной энергии, оно обещало прислать своих представителей для оценки ситуации, добавил глава государства.Ранее сегодня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на следующей неделе планируется визит на Курскую АЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Дипломат уточнил, что встретился с гендиректором организации и обговорил с ним все вопросы по этой поездке.В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361024_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_2e8b41497f48f4bda149b1ee2fe0d1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская аэс, происшествия, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, россия, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская АЭС, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Брянская область, Курская область
ВСУ попытались ударить по Курской АЭС

Путин сообщил о ночной попытке ВСУ ударить по Курской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ пытались ударить по Курской атомной электростанции, сообщил Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах.
«
"Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции", — сказал президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
О произошедшем уже проинформировали Международное агентство по атомной энергии, оно обещало прислать своих представителей для оценки ситуации, добавил глава государства.
Ранее сегодня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на следующей неделе планируется визит на Курскую АЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Дипломат уточнил, что встретился с гендиректором организации и обговорил с ним все вопросы по этой поездке.
В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.
По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская АЭСПроисшествияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссияБрянская областьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала