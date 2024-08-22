https://ria.ru/20240822/putin-1967807429.html

ВСУ попытались ударить по Курской АЭС

ВСУ попытались ударить по Курской АЭС - РИА Новости, 22.08.2024

ВСУ попытались ударить по Курской АЭС

ВСУ пытались ударить по Курской атомной электростанции, сообщил Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:58

2024-08-22T14:58

2024-08-22T16:04

специальная военная операция на украине

курская аэс

происшествия

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

россия

брянская область

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ пытались ударить по Курской атомной электростанции, сообщил Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах."Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции", — сказал президент.О произошедшем уже проинформировали Международное агентство по атомной энергии, оно обещало прислать своих представителей для оценки ситуации, добавил глава государства.Ранее сегодня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на следующей неделе планируется визит на Курскую АЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Дипломат уточнил, что встретился с гендиректором организации и обговорил с ним все вопросы по этой поездке.В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская аэс, происшествия, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, россия, брянская область, курская область