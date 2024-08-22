https://ria.ru/20240822/putin-1967807429.html
ВСУ попытались ударить по Курской АЭС
ВСУ попытались ударить по Курской АЭС - РИА Новости, 22.08.2024
ВСУ попытались ударить по Курской АЭС
ВСУ пытались ударить по Курской атомной электростанции, сообщил Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:58
2024-08-22T14:58
2024-08-22T16:04
специальная военная операция на украине
курская аэс
происшествия
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ пытались ударить по Курской атомной электростанции, сообщил Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах."Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции", — сказал президент.О произошедшем уже проинформировали Международное агентство по атомной энергии, оно обещало прислать своих представителей для оценки ситуации, добавил глава государства.Ранее сегодня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на следующей неделе планируется визит на Курскую АЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Дипломат уточнил, что встретился с гендиректором организации и обговорил с ним все вопросы по этой поездке.В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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курская аэс, происшествия, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, россия, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская АЭС, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Брянская область, Курская область
ВСУ попытались ударить по Курской АЭС
Путин сообщил о ночной попытке ВСУ ударить по Курской АЭС