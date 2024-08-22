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Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка - РИА Новости, 22.08.2024
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20:25 22.08.2024 (обновлено: 21:30 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/putin--1967893761.html
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка - РИА Новости, 22.08.2024
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка
Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, следует из документа на сайте... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:25
2024-08-22T21:30
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."Основными задачами Совета являются подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений и механизмов сохранения, развития, поддержки русского языка и языков народов России, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире", — говорится в тексте.Отмечается, что новая структура сможет привлекать организации культуры и искусства, учреждения образования и науки, а также НКО.Этот же указ упразднил Совет при президенте по русскому языку.Документ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240806/putin-1964383051.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка

Путин указом создал новый Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными задачами Совета являются подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений и механизмов сохранения, развития, поддержки русского языка и языков народов России, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире", — говорится в тексте.
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Отмечается, что новая структура сможет привлекать организации культуры и искусства, учреждения образования и науки, а также НКО.
Этот же указ упразднил Совет при президенте по русскому языку.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
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