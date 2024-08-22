https://ria.ru/20240822/putin--1967893761.html
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка - РИА Новости, 22.08.2024
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка
Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, следует из документа на сайте... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:25
2024-08-22T20:25
2024-08-22T21:30
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."Основными задачами Совета являются подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений и механизмов сохранения, развития, поддержки русского языка и языков народов России, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире", — говорится в тексте.Отмечается, что новая структура сможет привлекать организации культуры и искусства, учреждения образования и науки, а также НКО.Этот же указ упразднил Совет при президенте по русскому языку.Документ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240806/putin-1964383051.html
https://ria.ru/20240729/nauka-1962135276.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка
Путин указом создал новый Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка