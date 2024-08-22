https://ria.ru/20240822/putin--1967839114.html

Путин поздравил жителей Бурятии с открытием новой школы

Путин поздравил жителей Бурятии с открытием новой школы - РИА Новости, 22.08.2024

Путин поздравил жителей Бурятии с открытием новой школы

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Бурятии с открытием очередной школы в регионе. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:31

2024-08-22T16:31

2024-08-22T16:31

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УЛАН-УДЭ, 22 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Бурятии с открытием очередной школы в регионе. Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в Волгограде и Бурятии, а также в запуске в эксплуатацию лицея в ЛНР после капитального ремонта. В сентябре свои двери откроет новая трехэтажная школа на 250 мест в улусе Нур-Селение в Бурятии. Это уже десятая школа, построенная по концессионному механизму при участии ВЭБ.РФ в республике. Стоимость проекта "под ключ" составила 810 миллионов рублей, из них 557 миллионов – внебюджетные инвестиции. Второго сентября школа откроет двери для 550 учеников. По словам директора школы Юрия Андреева, раньше школа в Нур-Селении была в приспособленном помещении, рассчитанном на 350 мест, а по факту у ней училось 900 детей. "Благодаря вам, благодаря вашей поддержке мы получили замечательную новую современную школу, полностью укомплектованную всем учебным оборудованием с прекрасными светлыми кабинетами, мастерскими, спортивным залом, актовым залом и большой столовой", - рассказал Бадмаев президенту в ходе совещания правительства РФ в режиме видеоконференции и от имени всех жителей, родителей, учителей и учеников поблагодарил за такой подарок к 1 сентября. Он подчеркнул, что в новой школе педагоги с новыми силами будут учить детей, чтобы они стали настоящими гражданами своей страны, настоящими патриотами своей Родины. "Наше село растущее, и теперь у многих молодых семей появятся все условия, чтобы больше рожать детей и делать нашу родину сильнее. Спасибо за поддержку и с праздником!" - сказал Андреев. На вопрос Путина, чего не хватает школе, Андреев ответил, что всего достаточно, школа укомплектована, все возникающие вопросы оперативно решаются с главой региона Алексеем Цыденовым. "Поздравляю вас с новым учебным заведением и желаю всего доброго вам, всему педагогическому коллективу, ну и, естественно, ребятам, которые скоро в школу придут", - поздравил Путин директора новой школы.

https://ria.ru/20240807/buryatiya-1964548650.html

https://ria.ru/20240822/putin-1967812696.html

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россия, волгоград, луганская народная республика, владимир путин, общество