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Пушков призвал не верить заявлениям в сенате США о контроле за вооружениями - РИА Новости, 22.08.2024
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21:39 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/pushkov-1967904787.html
Пушков призвал не верить заявлениям в сенате США о контроле за вооружениями
Пушков призвал не верить заявлениям в сенате США о контроле за вооружениями - РИА Новости, 22.08.2024
Пушков призвал не верить заявлениям в сенате США о контроле за вооружениями
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков призвал не верить заявлениям в США о контроле за вооружениями. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:39
2024-08-22T21:39
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков призвал не верить заявлениям в США о контроле за вооружениями. "Трудно найти даже в сенате США человека, который бы сделал для разрушения отношений США и России больше и ненавидел бы нынешнюю Россию больше, чем сенатор Бен Кардин. Вот и вся цена его заявлениям", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. По данным издания, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.
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сша, россия, китай, алексей пушков, джо байден, совет федерации рф, министерство обороны сша, в мире
США, Россия, Китай, Алексей Пушков, Джо Байден, Совет Федерации РФ, Министерство обороны США, В мире
Пушков призвал не верить заявлениям в сенате США о контроле за вооружениями

Пушков призвал не верить заявлениям сенатора США Кардина о контроле вооружений

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков призвал не верить заявлениям в США о контроле за вооружениями.
"Трудно найти даже в сенате США человека, который бы сделал для разрушения отношений США и России больше и ненавидел бы нынешнюю Россию больше, чем сенатор Бен Кардин. Вот и вся цена его заявлениям", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. По данным издания, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.
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