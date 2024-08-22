https://ria.ru/20240822/pushkov-1967904787.html

Пушков призвал не верить заявлениям в сенате США о контроле за вооружениями

Пушков призвал не верить заявлениям в сенате США о контроле за вооружениями - РИА Новости, 22.08.2024

Пушков призвал не верить заявлениям в сенате США о контроле за вооружениями

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков призвал не верить заявлениям в США о контроле за вооружениями. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:39

2024-08-22T21:39

2024-08-22T21:39

сша

россия

китай

алексей пушков

джо байден

совет федерации рф

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839966909_0:65:3031:1770_1920x0_80_0_0_96e1e73b2ca129eb3d6efc5304d6a019.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков призвал не верить заявлениям в США о контроле за вооружениями. "Трудно найти даже в сенате США человека, который бы сделал для разрушения отношений США и России больше и ненавидел бы нынешнюю Россию больше, чем сенатор Бен Кардин. Вот и вся цена его заявлениям", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. По данным издания, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.

https://ria.ru/20240522/ryabkov-1947610062.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, китай, алексей пушков, джо байден, совет федерации рф, министерство обороны сша, в мире