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"Иногда лучше жевать, чем говорить". Пушков оценил слова Клинтона о Трампе - РИА Новости, 22.08.2024
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11:42 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/pushkov-1967744538.html
"Иногда лучше жевать, чем говорить". Пушков оценил слова Клинтона о Трампе
"Иногда лучше жевать, чем говорить". Пушков оценил слова Клинтона о Трампе - РИА Новости, 22.08.2024
"Иногда лучше жевать, чем говорить". Пушков оценил слова Клинтона о Трампе
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков после слов экс-президента США Билла Клинтона о кандидате на пост главы страны Дональде Трампе заявил,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:42
2024-08-22T11:42
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков после слов экс-президента США Билла Клинтона о кандидате на пост главы страны Дональде Трампе заявил, что демократу иногда лучше жевать, чем говорить. Клинтон в среду публично попытался высмеять своего коллегу Трампа за слова о том, что при его администрации страна пользовалась уважением России и Северной Кореи, назвав политика-республиканца "хорошим актером, которому надо отдать должное". Пушков считает, что Клинтон в попытке высмеять заявление Трампа сказал глупость. Республиканец подчеркнул, что при нем у Вашингтона не было прямого конфликта с Москвой и Пхеньяном. Сенатор отметил, что уважение к США со стороны "вассалов" страны всегда было, так как эти государства стремятся угодить Америке. При этом он обратил внимание, что Вашингтону нет никакого дела до уважения таких стран, как Нидерланды или Литва, так как отношение этих стран ничего не меняет в глобальной политике. "Клинтон хотел поймать Трампа на слове, но лишь подтвердил: иногда лучше жевать, чем говорить", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент Джо Байден, однако после его провального выступления на дебатах с Трампом однопартийцы стали призывать его отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967687585.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, билл клинтон, алексей пушков, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Билл Клинтон, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
"Иногда лучше жевать, чем говорить". Пушков оценил слова Клинтона о Трампе

Пушков после выступления Клинтона заявил, что иногда лучше жевать, чем говорить

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков после слов экс-президента США Билла Клинтона о кандидате на пост главы страны Дональде Трампе заявил, что демократу иногда лучше жевать, чем говорить.
Клинтон в среду публично попытался высмеять своего коллегу Трампа за слова о том, что при его администрации страна пользовалась уважением России и Северной Кореи, назвав политика-республиканца "хорошим актером, которому надо отдать должное".
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Пушков считает, что Клинтон в попытке высмеять заявление Трампа сказал глупость. Республиканец подчеркнул, что при нем у Вашингтона не было прямого конфликта с Москвой и Пхеньяном.
Сенатор отметил, что уважение к США со стороны "вассалов" страны всегда было, так как эти государства стремятся угодить Америке. При этом он обратил внимание, что Вашингтону нет никакого дела до уважения таких стран, как Нидерланды или Литва, так как отношение этих стран ничего не меняет в глобальной политике.
«
"Клинтон хотел поймать Трампа на слове, но лишь подтвердил: иногда лучше жевать, чем говорить", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент Джо Байден, однако после его провального выступления на дебатах с Трампом однопартийцы стали призывать его отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.
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