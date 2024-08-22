https://ria.ru/20240822/pozhar-1967905985.html

В Карачаево-Черкесии из-за пожара эвакуировали более 230 человек

В Карачаево-Черкесии из-за пожара эвакуировали более 230 человек - РИА Новости, 22.08.2024

В Карачаево-Черкесии из-за пожара эвакуировали более 230 человек

Больше 230 человек, среди которых 43 ребенка, эвакуировали спасатели из зоны пожара в Карачаево-Черкесии, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:47

2024-08-22T21:47

2024-08-22T21:47

происшествия

карачаевский район

рашид темрезов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Больше 230 человек, среди которых 43 ребенка, эвакуировали спасатели из зоны пожара в Карачаево-Черкесии, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Ранее сообщалось, что в четверг в Карачаевском районе в ущелье Гоначхир был обнаружен очаг возгорания площадью около 5000 квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. ГУ МЧС информировало, что из зоны пожара были эвакуированы туристы. "Сто девяносто три взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Темрезов в своем Telegram-канале. Глава республики также отметил, что при нормальных погодных условиях и видимости люди будут вывезены с помощью вертолетов. Также готовятся дополнительные пути эвакуации. Тушение возгорания продолжится рано утром. Готова вся необходимая техника и личный состав подразделений МЧС по КЧР. В случае необходимости для тушения пожара будет привлечена авиация.

https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html

карачаевский район

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происшествия, карачаевский район, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)