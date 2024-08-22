https://ria.ru/20240822/pozhar-1967905985.html
В Карачаево-Черкесии из-за пожара эвакуировали более 230 человек
В Карачаево-Черкесии из-за пожара эвакуировали более 230 человек - РИА Новости, 22.08.2024
В Карачаево-Черкесии из-за пожара эвакуировали более 230 человек
Больше 230 человек, среди которых 43 ребенка, эвакуировали спасатели из зоны пожара в Карачаево-Черкесии, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:47
2024-08-22T21:47
2024-08-22T21:47
происшествия
карачаевский район
рашид темрезов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Больше 230 человек, среди которых 43 ребенка, эвакуировали спасатели из зоны пожара в Карачаево-Черкесии, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Ранее сообщалось, что в четверг в Карачаевском районе в ущелье Гоначхир был обнаружен очаг возгорания площадью около 5000 квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. ГУ МЧС информировало, что из зоны пожара были эвакуированы туристы. "Сто девяносто три взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Темрезов в своем Telegram-канале. Глава республики также отметил, что при нормальных погодных условиях и видимости люди будут вывезены с помощью вертолетов. Также готовятся дополнительные пути эвакуации. Тушение возгорания продолжится рано утром. Готова вся необходимая техника и личный состав подразделений МЧС по КЧР. В случае необходимости для тушения пожара будет привлечена авиация.
https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html
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происшествия, карачаевский район, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Карачаевский район, Рашид Темрезов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карачаево-Черкесии из-за пожара эвакуировали более 230 человек
Темрезов: более 230 человек эвакуировали из зоны пожара в КЧР
ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости.
Больше 230 человек, среди которых 43 ребенка, эвакуировали спасатели из зоны пожара в Карачаево-Черкесии, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава
республики Рашид Темрезов.
Ранее сообщалось, что в четверг в Карачаевском районе в ущелье Гоначхир был обнаружен очаг возгорания площадью около 5000 квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. ГУ МЧС информировало, что из зоны пожара были эвакуированы туристы.
"Сто девяносто три взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.
Глава республики также отметил, что при нормальных погодных условиях и видимости люди будут вывезены с помощью вертолетов. Также готовятся дополнительные пути эвакуации.
Тушение возгорания продолжится рано утром. Готова вся необходимая техника и личный состав подразделений МЧС по КЧР. В случае необходимости для тушения пожара будет привлечена авиация.