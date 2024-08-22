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Мурашко доложил Путину о ситуации в пунктах временного размещения - РИА Новости, 22.08.2024
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15:11 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967813377.html
Мурашко доложил Путину о ситуации в пунктах временного размещения
Мурашко доложил Путину о ситуации в пунктах временного размещения - РИА Новости, 22.08.2024
Мурашко доложил Путину о ситуации в пунктах временного размещения
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину, что людям, которые находились в пунктах временного размещения, оказана вся... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:11
2024-08-22T15:11
общество
здоровье - общество
россия
брянская область
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину, что людям, которые находились в пунктах временного размещения, оказана вся необходимая медицинская помощь. "По лицам, которые находились в ПВР: вся медицинская помощь оказывается, в том числе лекарственная помощь. Выезжал лично, посмотрел, как это все происходит в практике, поэтому все на полном контроле, дополнительных вопросов нет", - сказал министр в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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общество, здоровье - общество, россия, брянская область, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Брянская область, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко доложил Путину о ситуации в пунктах временного размещения

Мурашко: находящимся в ПВР людям оказывается вся необходимая медицинская помощь

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения гостинице "Прибой" в Азове Ростовской области
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения гостинице Прибой в Азове Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину, что людям, которые находились в пунктах временного размещения, оказана вся необходимая медицинская помощь.
"По лицам, которые находились в ПВР: вся медицинская помощь оказывается, в том числе лекарственная помощь. Выезжал лично, посмотрел, как это все происходит в практике, поэтому все на полном контроле, дополнительных вопросов нет", - сказал министр в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияБрянская областьМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
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