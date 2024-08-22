https://ria.ru/20240822/pomosch-1967813377.html

Мурашко доложил Путину о ситуации в пунктах временного размещения

Мурашко доложил Путину о ситуации в пунктах временного размещения - РИА Новости, 22.08.2024

Мурашко доложил Путину о ситуации в пунктах временного размещения

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину, что людям, которые находились в пунктах временного размещения, оказана вся... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:11

2024-08-22T15:11

2024-08-22T15:11

общество

здоровье - общество

россия

брянская область

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину, что людям, которые находились в пунктах временного размещения, оказана вся необходимая медицинская помощь. "По лицам, которые находились в ПВР: вся медицинская помощь оказывается, в том числе лекарственная помощь. Выезжал лично, посмотрел, как это все происходит в практике, поэтому все на полном контроле, дополнительных вопросов нет", - сказал министр в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

россия

брянская область

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, брянская область, михаил мурашко, владимир путин