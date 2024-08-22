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Дмитрий Патрушев: рыба не знает границ - РИА Новости, 22.08.2024
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10:00 22.08.2024 (обновлено: 14:37 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/patrushev-1967531744.html
Дмитрий Патрушев: рыба не знает границ
Дмитрий Патрушев: рыба не знает границ - РИА Новости, 22.08.2024
Дмитрий Патрушев: рыба не знает границ
В Калининграде стартовала Большая африканская экспедиция: два года российские ученые будут исследовать прибрежные воды Африки, чтобы в будущем наши рыбаки... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:00
2024-08-22T14:37
интервью
россия
дальний восток
дмитрий патрушев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967601130_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19fc7a639823ec8aae1078b1f523d686.jpg
В Калининграде стартовала Большая африканская экспедиция: два года российские ученые будут исследовать прибрежные воды Африки, чтобы в будущем наши рыбаки смогли начать там вылов. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев, отправивший корабли в большое плавание, в блиц-интервью рассказал РИА Новости о новых рекордах отечественных рыбаков и о том, зачем России изучать африканские берега, как обстоят дела с добычей рыбы и морепродуктов в стране, и объяснил, есть ли причины для роста цен на икру.— Сегодня вы дали старт Большой африканской экспедиции, которая два года будет изучать биоресурсы у берегов Африки. Означает ли это, что в будущем мы начнем вылов в этих водах?— Эта работа — на перспективу. Конечно, мы заинтересованы в расширении ресурсной базы рыболовства для нашего флота. И по предположениям науки, с учетом опыта добычи прошлых периодов воды Африки обладают потенциалом. Но таких исследований давно не проводили, в таком масштабе, нужна актуальная оценка запасов. Мы помогаем нашим коллегам из дружественных стран получить эти данные, чтобы рационально использовать национальные запасы и не навредить общей экосистеме, мировым запасам. Рыба не знает границ. Конечно, мы рассчитываем на ответные шаги — возможность допуска в их экономические зоны для промысла.— С кем из партнеров наиболее вероятны договоренности о вылове? Будут ли параллельно с исследовательскими работами вестись переговоры о добыче рыбы?— Об этом можно будет говорить чуть позже. Ученые соберут данные, пообщаются с коллегами из других стран. По возвращении проанализируют и дадут рекомендации по использованию запасов, обсудим с рыбаками, что им интересно. Уже после этого будут приниматься решения по сотрудничеству и настройке международных договоренностей по открытию вылова.— Давайте перейдем к России: вылов в этом году сокращается по сравнению с прошлым. Хватит ли нам рыбы?— Прошлый год был рекордным по вылову за всю постсоветскую историю: добыли почти 5,4 миллиона тонн водных биоресурсов. Несмотря на небольшое снижение, в этом году уже добыто более 3,3 миллиона тонн. Важно отметить, что последние два года вылов стабильно держится на уровне пяти миллионов тонн, несмотря на все испытания: пандемию, антироссийские санкции. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать излишки.Самообеспеченность рыбной продукцией на высоком уровне — более 160% при установленном Доктриной продовольственной безопасности 85%, что дает возможность для дальнейшего развития внутреннего рынка. Рыба есть, и ее надо есть. Как раз для этого мы и приняли дорожную карту, надо развивать культуру потребления и увеличивать спрос.— Российские рыбаки традиционно работали на экспорт, как сделать выгодными поставки внутри страны?— Внутренний рынок — приоритет при распределении поставок рыбной продукции, и уже не один год. Это договоренность бизнеса и государства, общая ответственность за продовольственную безопасность страны. Для этого внедрены в том числе меры господдержки — прежде всего субсидирование железнодорожного тарифа для транспортировки минтая с Дальнего Востока в центральные регионы. По поручению президента в перечень субсидируемой рыбной продукции вошли горбуша и иваси — массовые, народные виды рыб. Важно обеспечить простую и доступную логистику, так как около 70% рыбы и морепродуктов добывается на Дальнем Востоке.— Как обстоят дела с производством аквакультуры?— За последние десять лет объем производства товарной аквакультуры вырос в два раза, в прошлом году показатель достиг 402 тысяч тонн. Нацеливаемся в долгосрочной перспективе на 600 тысяч тонн. Вылов дикой рыбы у нас достаточен, экология и рациональное использование в том числе водных ресурсов — приоритетны.По итогам первого полугодия произведено около 210 тысяч тонн аквакультуры. Но второе полугодие традиционно более "урожайное", так что выводы будем делать по итогам года. Но мы видим, что нужны меры поддержки. Этот вопрос сейчас прорабатывается Росрыболовством и Минсельхозом.— Росрыболовство ожидало роста вылова сельди иваси в этом году. Хватит ли ее для внутреннего рынка, или отправим еще на экспорт?— Хочу поправить: сардины иваси. Сельдью ее назвали в СССР — во времена, когда надо было кормить население, а привычная сельдь ушла от берегов Дальнего Востока, а иваси было в избытке. В прошлом году добыли 544 тысячи тонн — это рекорд с момента ее возвращения.Рыбаки сейчас добывают ее круглый год: в наших водах, в зоне Японии, в открытом районе Тихого океана. Сейчас добыто уже более 166 тысяч тонн, что на 82% выше уровня прошлого года. Большая часть улова идет на внутренний рынок.— Можем ли мы успокоить россиян, что на Новый год они не останутся без селедки под шубой и красной икры? Что будет с ценами на красную рыбу и икру в этом году?— И рыба, и икра будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола. Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? А ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров.Уже сейчас рыбаки добыли больше сельди, чем в прошлом году, больше иваси, кальмаров, креветок. Кроме того, растет вылов тюльки и хамсы в Азово-Черноморском бассейне, удачно прошла мойвенная путина в Баренцевом море — это сырье для пресервов и консервов, вкусных рыбных бутербродов.А к повышению цен объективных предпосылок нет. Помните, в прошлом году — один из рекордных выловов, более 608 тысяч тонн, и были те же вопросы. Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов.
https://ria.ru/20240819/soglasheniya-1967086240.html
https://ria.ru/20240802/zapret-1963576241.html
https://ria.ru/20240813/torgovlya-1965830468.html
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интервью, россия, дальний восток, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), африка
Интервью, Россия, Дальний Восток, Дмитрий Патрушев, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Африка

Дмитрий Патрушев: рыба не знает границ

© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту Большая африканская экспедиция - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина
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В Калининграде стартовала Большая африканская экспедиция: два года российские ученые будут исследовать прибрежные воды Африки, чтобы в будущем наши рыбаки смогли начать там вылов. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев, отправивший корабли в большое плавание, в блиц-интервью рассказал РИА Новости о новых рекордах отечественных рыбаков и о том, зачем России изучать африканские берега, как обстоят дела с добычей рыбы и морепродуктов в стране, и объяснил, есть ли причины для роста цен на икру.
— Сегодня вы дали старт Большой африканской экспедиции, которая два года будет изучать биоресурсы у берегов Африки. Означает ли это, что в будущем мы начнем вылов в этих водах?
— Эта работа — на перспективу. Конечно, мы заинтересованы в расширении ресурсной базы рыболовства для нашего флота. И по предположениям науки, с учетом опыта добычи прошлых периодов воды Африки обладают потенциалом. Но таких исследований давно не проводили, в таком масштабе, нужна актуальная оценка запасов. Мы помогаем нашим коллегам из дружественных стран получить эти данные, чтобы рационально использовать национальные запасы и не навредить общей экосистеме, мировым запасам. Рыба не знает границ. Конечно, мы рассчитываем на ответные шаги — возможность допуска в их экономические зоны для промысла.
© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту Большой африканской экспедиции

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина
1 из 4
© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту Большой африканской экспедиции

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина
2 из 4
© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту Большой африканской экспедиции

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина
3 из 4
© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту Большой африканской экспедиции

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина
4 из 4

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина
1 из 4

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина
2 из 4

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина
3 из 4

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту "Большая африканская экспедиция"

© Фото : пресс-служба администрации Калининградской области/Елена Тишина
4 из 4
— С кем из партнеров наиболее вероятны договоренности о вылове? Будут ли параллельно с исследовательскими работами вестись переговоры о добыче рыбы?
— Об этом можно будет говорить чуть позже. Ученые соберут данные, пообщаются с коллегами из других стран. По возвращении проанализируют и дадут рекомендации по использованию запасов, обсудим с рыбаками, что им интересно. Уже после этого будут приниматься решения по сотрудничеству и настройке международных договоренностей по открытию вылова.
© Иллюстрация РИА НовостиБольшая африканская экспедиция
Большая африканская экспедиция - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Иллюстрация РИА Новости
Большая африканская экспедиция
— Давайте перейдем к России: вылов в этом году сокращается по сравнению с прошлым. Хватит ли нам рыбы?
— Прошлый год был рекордным по вылову за всю постсоветскую историю: добыли почти 5,4 миллиона тонн водных биоресурсов. Несмотря на небольшое снижение, в этом году уже добыто более 3,3 миллиона тонн. Важно отметить, что последние два года вылов стабильно держится на уровне пяти миллионов тонн, несмотря на все испытания: пандемию, антироссийские санкции. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать излишки.
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19 августа, 14:53
Самообеспеченность рыбной продукцией на высоком уровне — более 160% при установленном Доктриной продовольственной безопасности 85%, что дает возможность для дальнейшего развития внутреннего рынка. Рыба есть, и ее надо есть. Как раз для этого мы и приняли дорожную карту, надо развивать культуру потребления и увеличивать спрос.
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— Российские рыбаки традиционно работали на экспорт, как сделать выгодными поставки внутри страны?
— Внутренний рынок — приоритет при распределении поставок рыбной продукции, и уже не один год. Это договоренность бизнеса и государства, общая ответственность за продовольственную безопасность страны. Для этого внедрены в том числе меры господдержки — прежде всего субсидирование железнодорожного тарифа для транспортировки минтая с Дальнего Востока в центральные регионы. По поручению президента в перечень субсидируемой рыбной продукции вошли горбуша и иваси — массовые, народные виды рыб. Важно обеспечить простую и доступную логистику, так как около 70% рыбы и морепродуктов добывается на Дальнем Востоке.
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13 августа, 03:21
— Как обстоят дела с производством аквакультуры?
— За последние десять лет объем производства товарной аквакультуры вырос в два раза, в прошлом году показатель достиг 402 тысяч тонн. Нацеливаемся в долгосрочной перспективе на 600 тысяч тонн. Вылов дикой рыбы у нас достаточен, экология и рациональное использование в том числе водных ресурсов — приоритетны.
По итогам первого полугодия произведено около 210 тысяч тонн аквакультуры. Но второе полугодие традиционно более "урожайное", так что выводы будем делать по итогам года. Но мы видим, что нужны меры поддержки. Этот вопрос сейчас прорабатывается Росрыболовством и Минсельхозом.
— Росрыболовство ожидало роста вылова сельди иваси в этом году. Хватит ли ее для внутреннего рынка, или отправим еще на экспорт?
— Хочу поправить: сардины иваси. Сельдью ее назвали в СССР — во времена, когда надо было кормить население, а привычная сельдь ушла от берегов Дальнего Востока, а иваси было в избытке. В прошлом году добыли 544 тысячи тонн — это рекорд с момента ее возвращения.
Рыбаки сейчас добывают ее круглый год: в наших водах, в зоне Японии, в открытом районе Тихого океана. Сейчас добыто уже более 166 тысяч тонн, что на 82% выше уровня прошлого года. Большая часть улова идет на внутренний рынок.
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— Можем ли мы успокоить россиян, что на Новый год они не останутся без селедки под шубой и красной икры? Что будет с ценами на красную рыбу и икру в этом году?
— И рыба, и икра будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола. Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? А ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров.
Уже сейчас рыбаки добыли больше сельди, чем в прошлом году, больше иваси, кальмаров, креветок. Кроме того, растет вылов тюльки и хамсы в Азово-Черноморском бассейне, удачно прошла мойвенная путина в Баренцевом море — это сырье для пресервов и консервов, вкусных рыбных бутербродов.
А к повышению цен объективных предпосылок нет. Помните, в прошлом году — один из рекордных выловов, более 608 тысяч тонн, и были те же вопросы. Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов.
 
ИнтервьюРоссияДальний ВостокДмитрий ПатрушевФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Африка
 
 
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