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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.08.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T00:59
2024-08-22T00:59
2024-08-22T00:59
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников