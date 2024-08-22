Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку за 3 часа
Последствия украинского обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Горловки и Донецку за три часа, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 мм… 08:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что с 10.00 до 10.35 трижды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов указанного калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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