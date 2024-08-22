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МУС сможет наказывать военных в ВСУ за геноцид, заявил вице-спикер Совфеда - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/nakazanie-1967798156.html
МУС сможет наказывать военных в ВСУ за геноцид, заявил вице-спикер Совфеда
МУС сможет наказывать военных в ВСУ за геноцид, заявил вице-спикер Совфеда - РИА Новости, 22.08.2024
МУС сможет наказывать военных в ВСУ за геноцид, заявил вице-спикер Совфеда
Оговорка властей Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) о ненаказании её граждан за военные преступления не включает в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:33
2024-08-22T14:33
специальная военная операция на украине
константин косачев
украина
сша
россия
биньямин нетаньяху
джо байден
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Оговорка властей Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) о ненаказании её граждан за военные преступления не включает в себя наказания за геноцид и преступления против человечности, суд сможет наказывать украинцев за это, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Верховная рада ранее проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с оговоркой об ограждении украинцев от наказаний за военные преступления. "Украина сделала эту одностороннюю оговорку, с помощью которой сама себе присвоила право безнаказанно совершать военные преступления ещё 7 лет. Все те преступления, которые на протяжении 8 лет совершал киевский режим на Донбассе, а сейчас – в Курской области и других наших регионах. Гаагский МУС при этом просто будет тихо наблюдать в сторонке и выжидать. Что же именно будет выжидать МУС? Вероятно, истечения 7-летней оговорки", - написал Косачев в своём телеграм-канале. Он также напомнил, что Совет по правам человека ООН в ряде своих докладов отразил факты совершения "украинскими комбатантами военных преступлений". Таким образом, пояснил парламентарий, появились "вполне реальные перспективы привлечения граждан Украины к международной уголовной ответственности в условиях войны в рамках концепции "переходного правосудия". "Но вполне возможно, что и выжидать ничего не придется. Потому что кроме статьи 8 о военных преступлениях Статус МУС предусматривает ответственность за геноцид (статья 6) и преступления против человечности (статья 7). Оговорка Украины не охватывает эти категории преступления, а значит, что МУС вполне может начать по ним работать. Политически ратификация Киевом Статута МУС выглядит, по сути, как предательство властей Украины собственных военнослужащих. Юридически ратификация открыла для военно-политического руководства и военнослужащих киевского режима прямую дорогу в Гаагу", - отметил политик. Косачев также заявил, что киевские власти максимально "оттягивали" ратификацию, однако она являлась для них одним из требований на пути к членству в Евросоюзе. "Теперь Украина подчинена юрисдикции МУС. Кстати, это отличительная особенность государств, лишенных суверенитета. Подлинно суверенные страны (Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия и другие) не подчиняются никакой иной власти, кроме власти собственных судов, на основе принципа верховенства права", - резюмировал вице-спикер Совфеда. Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах. В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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константин косачев, украина, сша, россия, биньямин нетаньяху, джо байден, в мире, международный уголовный суд, совет федерации рф, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Константин Косачев, Украина, США, Россия, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, В мире, Международный уголовный суд, Совет Федерации РФ, Верховная Рада Украины
МУС сможет наказывать военных в ВСУ за геноцид, заявил вице-спикер Совфеда

Косачев: МУС сможет наказывать ВСУ за геноцид и преступления против человечности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Оговорка властей Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) о ненаказании её граждан за военные преступления не включает в себя наказания за геноцид и преступления против человечности, суд сможет наказывать украинцев за это, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Верховная рада ранее проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с оговоркой об ограждении украинцев от наказаний за военные преступления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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"Украина сделала эту одностороннюю оговорку, с помощью которой сама себе присвоила право безнаказанно совершать военные преступления ещё 7 лет. Все те преступления, которые на протяжении 8 лет совершал киевский режим на Донбассе, а сейчас – в Курской области и других наших регионах. Гаагский МУС при этом просто будет тихо наблюдать в сторонке и выжидать. Что же именно будет выжидать МУС? Вероятно, истечения 7-летней оговорки", - написал Косачев в своём телеграм-канале.
Он также напомнил, что Совет по правам человека ООН в ряде своих докладов отразил факты совершения "украинскими комбатантами военных преступлений". Таким образом, пояснил парламентарий, появились "вполне реальные перспективы привлечения граждан Украины к международной уголовной ответственности в условиях войны в рамках концепции "переходного правосудия".
"Но вполне возможно, что и выжидать ничего не придется. Потому что кроме статьи 8 о военных преступлениях Статус МУС предусматривает ответственность за геноцид (статья 6) и преступления против человечности (статья 7). Оговорка Украины не охватывает эти категории преступления, а значит, что МУС вполне может начать по ним работать. Политически ратификация Киевом Статута МУС выглядит, по сути, как предательство властей Украины собственных военнослужащих. Юридически ратификация открыла для военно-политического руководства и военнослужащих киевского режима прямую дорогу в Гаагу", - отметил политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Косачев также заявил, что киевские власти максимально "оттягивали" ратификацию, однако она являлась для них одним из требований на пути к членству в Евросоюзе.
"Теперь Украина подчинена юрисдикции МУС. Кстати, это отличительная особенность государств, лишенных суверенитета. Подлинно суверенные страны (Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия и другие) не подчиняются никакой иной власти, кроме власти собственных судов, на основе принципа верховенства права", - резюмировал вице-спикер Совфеда.
Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантин КосачевУкраинаСШАРоссияБиньямин НетаньяхуДжо БайденВ миреМеждународный уголовный судСовет Федерации РФВерховная Рада Украины
 
 
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