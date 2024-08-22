https://ria.ru/20240822/moskva-1967810637.html

В Новой Москве арестовали подозреваемого в нападении на супругов

В Новой Москве арестовали подозреваемого в нападении на супругов - РИА Новости, 22.08.2024

В Новой Москве арестовали подозреваемого в нападении на супругов

Обвиняемый в нападении на супругов в новой Москве арестован, ему вменяют убийство и покушение на убийство, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:05

2024-08-22T15:05

2024-08-22T15:08

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Обвиняемый в нападении на супругов в новой Москве арестован, ему вменяют убийство и покушение на убийство, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Как отмечали в СК, 38-летний уроженец Таджикистана подозревается в нападении с топором на семейную пару вечером 19 августа в деревне Ярцево в новой Москве. Мужчина погиб на месте, его супруга в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео, на котором злоумышленник рассказал, что ему якобы нужны были деньги на операцию сыну-инвалиду. "Обвиняемому в нападении на супружескую пару в новой Москве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным столичной прокуратуры, фигурант признал вину и пояснил, "что совершил преступление из страха быть изобличенным в попытке кражи денежных средств со счета потерпевшего". Выяснилось, что он, будучи помощником по хозяйству, попросил у пенсионера в долг и, получив отказ, решил украсть деньги. Найдя его банковскую карту, он "сфотографировал ее, привязал свой номер телефона к карте, зашел в онлайн-банк, увидел, что на балансе карты 21 тысяча рублей, и решил не переводить деньги". "Испугавшись, что пенсионер, узнав о произошедшем, может обратиться в правоохранительные органы, злоумышленник дважды ударил его по голове монтировкой, а затем нанес удар по голове и супруге пенсионера. Пытаясь скрыть следы содеянного, он поджег ковер в доме и скрылся с места преступления", - добавили в прокуратуре. В телеграм-канале столичных судов уточняется, что Назарали Султонов арестован до 20 октября по обвинению в п. "к" ч. 2 ст. 105 (убийство с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30, п.п. "а" "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

https://ria.ru/20240821/prigovor-1967456372.html

https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934830517.html

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происшествия, москва, россия, таджикистан, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)