https://ria.ru/20240822/magate-1967842736.html

Глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским

Глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским - РИА Новости, 22.08.2024

Глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Bloomberg, что после посещения Курской АЭС намерен поехать на Украину, надеется поговорить с... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:42

2024-08-22T16:42

2024-08-22T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

рафаэль гросси

курская аэс

вооруженные силы украины

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_0:101:2995:1786_1920x0_80_0_0_4491d877eb55bdceed60395892bccca8.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Bloomberg, что после посещения Курской АЭС намерен поехать на Украину, надеется поговорить с Владимиром Зеленским. Ранее МАГАТЭ подтвердило РИА Новости, что визит Гросси на Курскую АЭС планируется на следующей неделе. Как уточнял постпред РФ в Вене, скорее всего, поездка состоится в начале недели. "После моего визита в Курск и Россию на следующей неделе я буду в Киеве, я надеюсь, что поговорю с... Зеленским", - заявил Гросси. Ранее Гросси заявил, что он и возглавляемая им организация крайне обеспокоены тем, что близ Курской АЭС разворачиваются боевые действия. В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/putin-1967812038.html

https://ria.ru/20240822/magate-1967750053.html

https://ria.ru/20240818/feyki-1966952224.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, курская область, рафаэль гросси, курская аэс, вооруженные силы украины, магатэ