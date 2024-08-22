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Глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/magate-1967842736.html
Глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским
Глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским - РИА Новости, 22.08.2024
Глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Bloomberg, что после посещения Курской АЭС намерен поехать на Украину, надеется поговорить с... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:42
2024-08-22T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
рафаэль гросси
курская аэс
вооруженные силы украины
магатэ
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Bloomberg, что после посещения Курской АЭС намерен поехать на Украину, надеется поговорить с Владимиром Зеленским. Ранее МАГАТЭ подтвердило РИА Новости, что визит Гросси на Курскую АЭС планируется на следующей неделе. Как уточнял постпред РФ в Вене, скорее всего, поездка состоится в начале недели. "После моего визита в Курск и Россию на следующей неделе я буду в Киеве, я надеюсь, что поговорю с... Зеленским", - заявил Гросси. Ранее Гросси заявил, что он и возглавляемая им организация крайне обеспокоены тем, что близ Курской АЭС разворачиваются боевые действия. В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/putin-1967812038.html
https://ria.ru/20240822/magate-1967750053.html
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в мире, россия, курская область, рафаэль гросси, курская аэс, вооруженные силы украины, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Рафаэль Гросси, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским

Гросси после посещения Курской АЭС намерен поговорить с Зеленским в Киеве

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Bloomberg, что после посещения Курской АЭС намерен поехать на Украину, надеется поговорить с Владимиром Зеленским.
Ранее МАГАТЭ подтвердило РИА Новости, что визит Гросси на Курскую АЭС планируется на следующей неделе. Как уточнял постпред РФ в Вене, скорее всего, поездка состоится в начале недели.
Путин: МАГАТЭ проинформировано о попытках ударов ВСУ по Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
МАГАТЭ проинформировали о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, заявил Путин
Вчера, 15:07
"После моего визита в Курск и Россию на следующей неделе я буду в Киеве, я надеюсь, что поговорю с... Зеленским", - заявил Гросси.
Ранее Гросси заявил, что он и возглавляемая им организация крайне обеспокоены тем, что близ Курской АЭС разворачиваются боевые действия.
В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ его визит на Курскую АЭС
Вчера, 12:02
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Ульянов: в МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС
18 августа, 23:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьРафаэль ГроссиКурская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
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