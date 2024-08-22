Глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским
Гросси после посещения Курской АЭС намерен поговорить с Зеленским в Киеве
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Bloomberg, что после посещения Курской АЭС намерен поехать на Украину, надеется поговорить с Владимиром Зеленским.
Ранее МАГАТЭ подтвердило РИА Новости, что визит Гросси на Курскую АЭС планируется на следующей неделе. Как уточнял постпред РФ в Вене, скорее всего, поездка состоится в начале недели.
Ранее Гросси заявил, что он и возглавляемая им организация крайне обеспокоены тем, что близ Курской АЭС разворачиваются боевые действия.
В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.