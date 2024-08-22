МАГАТЭ подтвердило визит Гросси на Курскую АЭС на следующей неделе
МАГАТЭ: визит Гросси на Курскую АЭС состоится на следующей неделе
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. МАГАТЭ подтвердило, что визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси на Курскую АЭС состоится на следующей неделе.
"Мы можем подтвердить, что это будет на следующей неделе", - заявили РИА Новости в пресс-службе Агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС.
В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС
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