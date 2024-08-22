https://ria.ru/20240822/magate--1967901950.html

МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС

МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС - РИА Новости, 22.08.2024

МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС

МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, обнаруженных на территории Курской АЭС, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:22

2024-08-22T21:22

2024-08-22T21:46

россия

специальная военная операция на украине

курская область

брянская область

рафаэль гросси

владимир путин

мария захарова

курская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_cc4f17af05811ba41346ce79b52feb0b.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, обнаруженных на территории Курской АЭС, сообщается на сайте организации."В связи с этим <...> Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе", — говорится в заявлении. В агентстве также подчеркнули, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности. В четверг президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что ВСУ ночью пытались ударить по Курской атомной электростанции.В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Последний подчеркнул, что обстановка вокруг этих объектов продолжает ухудшаться. Он также пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240822/aes-1967862835.html

https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, брянская область, рафаэль гросси, владимир путин, мария захарова, курская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, происшествия, алексей лихачев