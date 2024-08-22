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МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 22.08.2024 (обновлено: 21:46 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/magate--1967901950.html
МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС
МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС - РИА Новости, 22.08.2024
МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС
МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, обнаруженных на территории Курской АЭС, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:22
2024-08-22T21:46
россия
специальная военная операция на украине
курская область
брянская область
рафаэль гросси
владимир путин
мария захарова
курская аэс
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, обнаруженных на территории Курской АЭС, сообщается на сайте организации."В связи с этим &lt;...&gt; Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе", — говорится в заявлении. В агентстве также подчеркнули, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности. В четверг президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что ВСУ ночью пытались ударить по Курской атомной электростанции.В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Последний подчеркнул, что обстановка вокруг этих объектов продолжает ухудшаться. Он также пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240822/aes-1967862835.html
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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россия, курская область, брянская область, рафаэль гросси, владимир путин, мария захарова, курская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, происшествия, алексей лихачев
Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Мария Захарова, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Происшествия, Алексей Лихачев
МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС

МАГАТЭ получило от РФ данные об обнаружении на Курской АЭС остатков БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, обнаруженных на территории Курской АЭС, сообщается на сайте организации.
"В связи с этим <...> Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе", — говорится в заявлении.
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Вчера, 17:59
В агентстве также подчеркнули, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности.
В четверг президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что ВСУ ночью пытались ударить по Курской атомной электростанции.
В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Последний подчеркнул, что обстановка вокруг этих объектов продолжает ухудшаться. Он также пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов.
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС
17 августа, 13:43
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.
По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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21 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьРафаэль ГроссиВладимир ПутинМария ЗахароваКурская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭПроисшествияАлексей Лихачев
 
 
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