https://ria.ru/20240822/magate--1967901950.html
МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС
МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС - РИА Новости, 22.08.2024
МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС
МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, обнаруженных на территории Курской АЭС, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:22
2024-08-22T21:22
2024-08-22T21:46
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рафаэль гросси
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, обнаруженных на территории Курской АЭС, сообщается на сайте организации."В связи с этим <...> Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе", — говорится в заявлении. В агентстве также подчеркнули, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности. В четверг президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что ВСУ ночью пытались ударить по Курской атомной электростанции.В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Последний подчеркнул, что обстановка вокруг этих объектов продолжает ухудшаться. Он также пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240822/aes-1967862835.html
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html
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россия, курская область, брянская область, рафаэль гросси, владимир путин, мария захарова, курская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, происшествия, алексей лихачев
Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Мария Захарова, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Происшествия, Алексей Лихачев
МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС
МАГАТЭ получило от РФ данные об обнаружении на Курской АЭС остатков БПЛА