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Россия и Китай намерены повышать объемы перевозок и число авиарейсов - РИА Новости, 22.08.2024
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12:59 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kitay-1967769121.html
Россия и Китай намерены повышать объемы перевозок и число авиарейсов
Россия и Китай намерены повышать объемы перевозок и число авиарейсов - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай намерены повышать объемы перевозок и число авиарейсов
Россия и Китай намерены повышать объемы железнодорожных перевозок, а также содействовать увеличению количества авиарейсов между Россией и Китаем, следует из... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:59
2024-08-22T12:59
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китай
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай намерены повышать объемы железнодорожных перевозок, а также содействовать увеличению количества авиарейсов между Россией и Китаем, следует из совместного коммюнике по итогам очередной регулярной встречи глав правительств двух стран, которая состоялась накануне. "Договорились... повышать объемы и улучшать качество железнодорожных перевозок, стимулировать меры по их цифровизации путем внедрения электронных транспортных документов, активно развивать трехсторонние проекты железнодорожного сообщения по маршрутам Россия – Монголия – Китай и Россия – Казахстан – Китай, способствовать поступательному развитию российско-китайских международных автомобильных перевозок... Поощрять авиакомпании двух стран к увеличению количества авиарейсов между Россией и Китаем на основе коммерческих принципов, расширять маршрутную сеть", - говорится в документе. Решено расширять номенклатуру грузов, перевозимых через наиболее востребованные для двусторонней торговли пункты пропуска на российско-китайской государственной границе, создавать новые форматы для грузовых перевозок с применением цифровых технологий и высокоавтоматизированного транспорта, наращивать обмены в сфере морского и речного транспорта. Обе страны также намерены укреплять взаимодействие в борьбе с контрабандой и перемещением запрещённых и опасных веществ.
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экономика, россия, китай, москва, в мире
Экономика, Россия, Китай, Москва, В мире
Россия и Китай намерены повышать объемы перевозок и число авиарейсов

Москва и Пекин договорились повышать объемы ж/д перевозок и число авиарейсов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай намерены повышать объемы железнодорожных перевозок, а также содействовать увеличению количества авиарейсов между Россией и Китаем, следует из совместного коммюнике по итогам очередной регулярной встречи глав правительств двух стран, которая состоялась накануне.
"Договорились... повышать объемы и улучшать качество железнодорожных перевозок, стимулировать меры по их цифровизации путем внедрения электронных транспортных документов, активно развивать трехсторонние проекты железнодорожного сообщения по маршрутам Россия – Монголия – Китай и Россия – Казахстан – Китай, способствовать поступательному развитию российско-китайских международных автомобильных перевозок... Поощрять авиакомпании двух стран к увеличению количества авиарейсов между Россией и Китаем на основе коммерческих принципов, расширять маршрутную сеть", - говорится в документе.
Решено расширять номенклатуру грузов, перевозимых через наиболее востребованные для двусторонней торговли пункты пропуска на российско-китайской государственной границе, создавать новые форматы для грузовых перевозок с применением цифровых технологий и высокоавтоматизированного транспорта, наращивать обмены в сфере морского и речного транспорта.
Обе страны также намерены укреплять взаимодействие в борьбе с контрабандой и перемещением запрещённых и опасных веществ.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Россия и Китай намерены способствовать упрощению визовых процедур
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