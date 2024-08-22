https://ria.ru/20240822/khusity-1967906996.html

Хуситы заявили об атаках на судна в Красном море и Аденском заливе

Хуситы заявили об атаках на судна в Красном море и Аденском заливе - РИА Новости, 22.08.2024

Хуситы заявили об атаках на судна в Красном море и Аденском заливе

Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) заявили, что осуществили успешные атаки на два судна в Красном море и Аденском... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:52

2024-08-22T21:52

2024-08-22T21:53

в мире

красное море

аденский залив

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) заявили, что осуществили успешные атаки на два судна в Красном море и Аденском заливе. "Йеменские вооруженные силы выполнили две операции в Красном море и Аденском заливе. В ходе первой операции атаковано судно SOUNION, принадлежащее связанной с Израилем компании, за нарушение запрета на заход в порты оккупированной Палестины. По судну нанесен прямой точный удар в Красном море, оно может затонуть", - говорится в заявлении официального представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа. Согласно заявлению, в ходе второй операции было поражено судно Sw North Wind I в Аденском заливе. По утверждениям хуситов, при ударах использовались беспилотники, крылатые и баллистические ракеты и другие виды вооружений. По данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, танкер SOUNION ходит под флагом Греции, а сухогруз Sw North Wind I - под флагом Панамы. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240819/ofis-1967191677.html

красное море

аденский залив

йемен

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в мире, красное море, аденский залив, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году