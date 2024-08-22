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В Казани мужчина умер после капельницы косметолога - РИА Новости, 22.08.2024
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11:09 22.08.2024 (обновлено: 14:03 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/kazan-1967733495.html
В Казани мужчина умер после капельницы косметолога
В Казани мужчина умер после капельницы косметолога - РИА Новости, 22.08.2024
В Казани мужчина умер после капельницы косметолога
В Казани мужчина умер после капельницы на дому, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:09
2024-08-22T14:03
происшествия
россия
казань
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КАЗАНЬ, 22 авг — РИА Новости. В Казани мужчина умер после капельницы на дому, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.&quot;Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России (&quot;Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)&quot;, — говорится в сообщении.Ранее в соцсетях сообщалось, что муж и жена из Казани пригласили домой косметолога, чтобы сделать капельницы с витаминами. После процедур они почувствовали себя плохо: поднялась температура, появилась рвота.Состояние женщины позже стабилизировалось. Мужчину экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По информации из соцсетей, вместо витаминов супругам поставили капельницы от похмелья.
https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html
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происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани мужчина умер после капельницы косметолога

СК завел дело из-за смерти жителя Татарстана после медицинских процедур

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 авг — РИА Новости. В Казани мужчина умер после капельницы на дому, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.
«

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщалось, что муж и жена из Казани пригласили домой косметолога, чтобы сделать капельницы с витаминами. После процедур они почувствовали себя плохо: поднялась температура, появилась рвота.
Состояние женщины позже стабилизировалось. Мужчину экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По информации из соцсетей, вместо витаминов супругам поставили капельницы от похмелья.
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