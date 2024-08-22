https://ria.ru/20240822/kazan-1967733495.html

В Казани мужчина умер после капельницы косметолога

В Казани мужчина умер после капельницы косметолога - РИА Новости, 22.08.2024

В Казани мужчина умер после капельницы косметолога

В Казани мужчина умер после капельницы на дому, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:09

2024-08-22T11:09

2024-08-22T14:03

происшествия

россия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 22 авг — РИА Новости. В Казани мужчина умер после капельницы на дому, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.Ранее в соцсетях сообщалось, что муж и жена из Казани пригласили домой косметолога, чтобы сделать капельницы с витаминами. После процедур они почувствовали себя плохо: поднялась температура, появилась рвота.Состояние женщины позже стабилизировалось. Мужчину экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По информации из соцсетей, вместо витаминов супругам поставили капельницы от похмелья.

https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html

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происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)