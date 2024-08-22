https://ria.ru/20240822/kazakhstan-1967711656.html

Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию

Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию - РИА Новости, 22.08.2024

Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию

Посла Белоруссии Павла Утюпина пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:30

2024-08-22T09:30

2024-08-22T12:23

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АСТАНА, 22 авг — РИА Новости. Посла Белоруссии Павла Утюпина пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства. "Министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права", — указало ведомство.Глава казахского МИД Мурат Нуртлеу заявил, что Астана твердо убеждена в необходимости решать все разногласия между государствами политико-дипломатическими средствами. В ведомстве добавили, что внешнеполитический курс страны в нынешних геополитических условиях доказал свою эффективность. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа заявил, что от России "хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать". Кроме того, он вспомнил события января 2022 года в Казахстане, когда в страну ввели миротворцев ОДКБ. Он указал на то, что Казахстан обратился за помощью не к Китаю, Индии или Пакистану, а к России и Белоруссии. И Москва с Минском пришли на помощь, добавил Лукашенко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, белоруссия, астана, александр лукашенко, мурат нуртлеу, одкб, оон