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Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию - РИА Новости, 22.08.2024
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09:30 22.08.2024 (обновлено: 12:23 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/kazakhstan-1967711656.html
Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию
Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию - РИА Новости, 22.08.2024
Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию
Посла Белоруссии Павла Утюпина пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:30
2024-08-22T12:23
в мире
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александр лукашенко
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АСТАНА, 22 авг — РИА Новости. Посла Белоруссии Павла Утюпина пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства. &quot;Министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права&quot;, — указало ведомство.Глава казахского МИД Мурат Нуртлеу заявил, что Астана твердо убеждена в необходимости решать все разногласия между государствами политико-дипломатическими средствами. В ведомстве добавили, что внешнеполитический курс страны в нынешних геополитических условиях доказал свою эффективность. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа заявил, что от России "хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать". Кроме того, он вспомнил события января 2022 года в Казахстане, когда в страну ввели миротворцев ОДКБ. Он указал на то, что Казахстан обратился за помощью не к Китаю, Индии или Пакистану, а к России и Белоруссии. И Москва с Минском пришли на помощь, добавил Лукашенко.
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в мире, казахстан, белоруссия, астана, александр лукашенко, мурат нуртлеу, одкб, оон
В мире, Казахстан, Белоруссия, Астана, Александр Лукашенко, Мурат Нуртлеу, ОДКБ, ООН
Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию

МИД Казахстана упомянул Устав ООН после заявления Лукашенко о России

© Фото : Министерство иностранных дел Республики КазахстанВстреча главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу с послом Республики Беларусь Павлом Утюпиным. 21 августа 2024
Встреча главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу с послом Республики Беларусь Павлом Утюпиным. 21 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Республики Казахстан
Встреча главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу с послом Республики Беларусь Павлом Утюпиным. 21 августа 2024
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АСТАНА, 22 авг — РИА Новости. Посла Белоруссии Павла Утюпина пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства.
«

"Министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права", — указало ведомство.

Глава казахского МИД Мурат Нуртлеу заявил, что Астана твердо убеждена в необходимости решать все разногласия между государствами политико-дипломатическими средствами.
В ведомстве добавили, что внешнеполитический курс страны в нынешних геополитических условиях доказал свою эффективность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа заявил, что от России "хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать". Кроме того, он вспомнил события января 2022 года в Казахстане, когда в страну ввели миротворцев ОДКБ. Он указал на то, что Казахстан обратился за помощью не к Китаю, Индии или Пакистану, а к России и Белоруссии. И Москва с Минском пришли на помощь, добавил Лукашенко.
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В миреКазахстанБелоруссияАстанаАлександр ЛукашенкоМурат НуртлеуОДКБООН
 
 
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