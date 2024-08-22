Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию
МИД Казахстана упомянул Устав ООН после заявления Лукашенко о России
© Фото : Министерство иностранных дел Республики КазахстанВстреча главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу с послом Республики Беларусь Павлом Утюпиным. 21 августа 2024
Встреча главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу с послом Республики Беларусь Павлом Утюпиным. 21 августа 2024
АСТАНА, 22 авг — РИА Новости. Посла Белоруссии Павла Утюпина пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства.
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"Министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права", — указало ведомство.
Глава казахского МИД Мурат Нуртлеу заявил, что Астана твердо убеждена в необходимости решать все разногласия между государствами политико-дипломатическими средствами.
В ведомстве добавили, что внешнеполитический курс страны в нынешних геополитических условиях доказал свою эффективность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа заявил, что от России "хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать". Кроме того, он вспомнил события января 2022 года в Казахстане, когда в страну ввели миротворцев ОДКБ. Он указал на то, что Казахстан обратился за помощью не к Китаю, Индии или Пакистану, а к России и Белоруссии. И Москва с Минском пришли на помощь, добавил Лукашенко.
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