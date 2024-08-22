https://ria.ru/20240822/irkutsk-1967820299.html

Победителей окружного этапа конкурса "Экспортер года" наградили в Иркутске

Победителей окружного этапа конкурса "Экспортер года" наградили в Иркутске - РИА Новости, 22.08.2024

Победителей окружного этапа конкурса "Экспортер года" наградили в Иркутске

Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Сибирского федерального округа... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:32

2024-08-22T15:32

2024-08-22T15:32

экономика

иркутская область

иркутск

игорь кобзев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Сибирского федерального округа состоялась 22 августа в Иркутске, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Награды лучшим экспортерам Сибири вручили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов, советник министра сельского хозяйства РФ Андрей Сухарев, заместитель начальника отдела финансовой поддержки промышленного экспорта Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Эдуард Гладышев, член Генерального совета, координатор по Сибирскому федеральному округу "Деловой России" Антон Жеребцов, федеральный инспектор по Иркутской области Алексей Калинин", - говорится в сообщении.Напомним, имена победителей окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Сибирского федерального округа стали известны 7 августа."Внешнеэкономическая деятельность всегда была важнейшим двигателем экономического роста. Она способствует развитию промышленности, созданию новых рабочих мест и укреплению международных связей. Экспортеры Иркутской области представляют на внешних рынках продукцию высокого качества. Их успех – это результат упорной работы, профессионализма, неравнодушия, инноваций и постоянного развития. Особо хочу поблагодарить Российский экспортный центр в лице Вероники Олеговны Никишиной и Алексея Викторовича Солодова за оказываемую поддержку нашим экспортерам. Такое сотрудничество и содействие играет ключевую роль в достижении высоких результатов", - сказал в свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Он подчеркнул, что Иркутская область наряду со всеми субъектами СФО является стратегическим регионом и обладает колоссальными ресурсами, здесь трудятся уникальные люди, профессионалы в своей сфере - все это позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию и представлять ее на международных рынках.Российский экспортный центр активно поддерживает экспортеров Иркутской области. В этом году за первые 7 месяцев РЭЦ оказал почти 500 экспортных услуг компаниям региона, поддержку получили 229 экспортеров. Объем поддержанного РЭЦ экспорта в Иркутской области составил 279,5 млн рублей.Регион и РЭЦ также активно сотрудничают по другим направлениям, например, по развитию инструментов поддержки ведения внешнеторговой деятельности. Так, идет работа над интеграцией региональных информационных систем и цифровой платформы "Мой экспорт". На сегодняшний день 546 компаний из Иркутской области зарегистрированы на платформе и пользуются ее услугами."Сибирский федеральный округ по итогам прошлого года занимает третье место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта среди федеральных округов России. И в этих показательных результатах, безусловно, заслуга собравшихся сегодня здесь. В нынешние непростые времена особенно важно демонстрировать положительные примеры преодоления трудностей и достижения успехов на международной арене. Ваши достижения, уважаемые экспортеры, являются ярким свидетельством того, что упорство и решительность способны привести к значительным победам, а Российский экспортный центр всегда будет с вами на экспортном пути", - отметил, обращаясь к победителям, вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Церемония их награждения состоится 14 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России".Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

https://ria.ru/20240822/eksportery-1967748977.html

https://ria.ru/20240820/svetlogorsk-1967337107.html

https://ria.ru/20240816/rets-1966638232.html

иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)