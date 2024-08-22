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Названы лидеры по скорости мобильного интернета в метро Петербурга

Названы лидеры по скорости мобильного интернета в метро Петербурга - РИА Новости, 22.08.2024

Названы лидеры по скорости мобильного интернета в метро Петербурга

Специалисты аналитического агентства "Телеком Дейли" провели замеры в тоннелях петербургского метро в первой половине августа и установили лидера из операторов... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:36

2024-08-22T14:36

2024-08-22T14:36

технологии

санкт-петербург

билайн

мобильная связь

интернет

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Специалисты аналитического агентства "Телеком Дейли" провели замеры в тоннелях петербургского метро в первой половине августа и установили лидера из операторов связи по скорости мобильного интернета, по ряду факторов им оказался билайн, сообщает пресс-служба компании.Тесты проходили на смартфонах с сим-картами билайн, МТС, "Мегафон" и Tele2 в составе измерительного комплекса Tems Investigation. Телеком-эксперты проверяли сеть как в будние дни, так и в выходные. Это позволило изучить параметры сетей при разной нагрузке.По итогам проведенных тестов лучшая средняя скорость Download (скорость скачивания) и Upload (скорость загрузки) зафиксированы у билайна – 138,1 мегабита в секунду и 21,7 мегабита в секунду, у МТС - 103 мегабит в секунду и 17,8 мегабита в секунду, у "МегаФона" — 74,1 мегабита в секунду и 9,6 мегабита в секунду, Tele2 — 52,5 мегабита в секунду и 11,5 мегабита в секунду.При этом у лидера виден рост этих показателей по сравнению с результатами замеров в первом квартале 2023 года. Так, скорость скачивания выросла на 58%, а скорость загрузки – на 20%, говорится в сообщении.Что касается непрерывности соединения во время поездки, то на "синей" и "фиолетовой" ветках у билайна этот показатель достиг 100%. Средний показатель по всем перегонам метро – 99,3%. У Tele2 100%-ная непрерывность зафиксирована на "зеленой" и "оранжевой" ветках, у МТС – на "красной".При этом показатель пинг, отвечающий за задержку сигнала, у билайна самый низкий — 50,2 миллисекунды, у МТС – 58 миллисекунды, у "Мегафона" - 70,6 миллисекунды, у Tele2 - 89,2 миллисекунды. Эта цифра показывает, насколько быстро данные доставляются на сервер и возвращаются обратно — соответственно, чем ниже пинг, тем быстрее происходит загрузка файлов."Метро можно назвать ключевым транспортом для петербуржцев. Ежедневно в подземку спускаются миллионы человек. Во время поездки они смотрят сериалы, слушают музыку, а кто-то отвечает на рабочую почту или даже подключается к видеозвонкам с коллегами. Мы регулярно проводим работы на сети. Доказательством этого является значительный рост скорости, зафиксированный по сравнению с измерениями прошлых лет", - сказал директор Санкт-Петербургского отделения билайна Евгений Галушко.Ранее аналитическое агентство "Телеком Дейли" проводило замеры скоростей 4G в метро Петербурга в первом квартале 2023-го года и в четвертом квартале 2021 года.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, санкт-петербург, билайн, мобильная связь, интернет