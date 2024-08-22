https://ria.ru/20240822/forma-1967695574.html

Опрос показал отношение родителей к школьной форме старых времен

Опрос показал отношение родителей к школьной форме старых времен - РИА Новости, 22.08.2024

Опрос показал отношение родителей к школьной форме старых времен

Только каждый пятый родитель школьника хотел бы, чтобы их ребенок носил школьную форму времен императорской России и Советского Союза, показал опрос SuperJob... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:21

2024-08-22T06:21

2024-08-22T10:50

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виталий милонов

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Только каждый пятый родитель школьника хотел бы, чтобы их ребенок носил школьную форму времен императорской России и Советского Союза, показал опрос SuperJob для РИА Новости. Ранее депутат Виталий Милонов предложил министерству просвещения ввести новую школьную форму, взяв за основу форму начала ХХ века и Советского Союза (последняя наследовала традиции дореволюционной гимназической формы). "Что же думают родители школьников: только каждый пятый из них (22%) хочет, чтобы ребенок носил школьную одежду в стиле императорской России и СССР. 65% считают, что форма должна разрабатываться с учетом текущих тенденций", - показал опрос. При этом чаще всего против голосуют матери учеников (71%). Опрос проводился с 15 по 20 августа 2024 года среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки - 1600 респондентов, место проведения опроса - Россия, все округа, в 369 населенных пунктах.

https://ria.ru/20240822/forma-1967693538.html

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общество, россия, ссср, виталий милонов, социальный навигатор, сн_образование