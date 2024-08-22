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Опрос показал отношение родителей к школьной форме старых времен - РИА Новости, 22.08.2024
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06:21 22.08.2024 (обновлено: 10:50 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/forma-1967695574.html
Опрос показал отношение родителей к школьной форме старых времен
Опрос показал отношение родителей к школьной форме старых времен - РИА Новости, 22.08.2024
Опрос показал отношение родителей к школьной форме старых времен
Только каждый пятый родитель школьника хотел бы, чтобы их ребенок носил школьную форму времен императорской России и Советского Союза, показал опрос SuperJob... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T06:21
2024-08-22T10:50
общество
россия
ссср
виталий милонов
социальный навигатор
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Только каждый пятый родитель школьника хотел бы, чтобы их ребенок носил школьную форму времен императорской России и Советского Союза, показал опрос SuperJob для РИА Новости. Ранее депутат Виталий Милонов предложил министерству просвещения ввести новую школьную форму, взяв за основу форму начала ХХ века и Советского Союза (последняя наследовала традиции дореволюционной гимназической формы). "Что же думают родители школьников: только каждый пятый из них (22%) хочет, чтобы ребенок носил школьную одежду в стиле императорской России и СССР. 65% считают, что форма должна разрабатываться с учетом текущих тенденций", - показал опрос. При этом чаще всего против голосуют матери учеников (71%). Опрос проводился с 15 по 20 августа 2024 года среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки - 1600 респондентов, место проведения опроса - Россия, все округа, в 369 населенных пунктах.
https://ria.ru/20240822/forma-1967693538.html
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общество, россия, ссср, виталий милонов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, СССР, Виталий Милонов, Социальный навигатор, СН_Образование
Опрос показал отношение родителей к школьной форме старых времен

SuperJob: каждый 5-й родитель одобряет школьную форму времен Российской империи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУченики Аэрокосмического лицея №13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
Ученики Аэрокосмического лицея №13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ученики Аэрокосмического лицея №13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Только каждый пятый родитель школьника хотел бы, чтобы их ребенок носил школьную форму времен императорской России и Советского Союза, показал опрос SuperJob для РИА Новости.
Ранее депутат Виталий Милонов предложил министерству просвещения ввести новую школьную форму, взяв за основу форму начала ХХ века и Советского Союза (последняя наследовала традиции дореволюционной гимназической формы).
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"Что же думают родители школьников: только каждый пятый из них (22%) хочет, чтобы ребенок носил школьную одежду в стиле императорской России и СССР. 65% считают, что форма должна разрабатываться с учетом текущих тенденций", - показал опрос.
При этом чаще всего против голосуют матери учеников (71%).
Опрос проводился с 15 по 20 августа 2024 года среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки - 1600 респондентов, место проведения опроса - Россия, все округа, в 369 населенных пунктах.
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