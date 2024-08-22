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ГОСТ на школьную форму может появиться уже в сентябре - РИА Новости, 22.08.2024
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05:44 22.08.2024 (обновлено: 14:43 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/forma-1967693538.html
ГОСТ на школьную форму может появиться уже в сентябре
ГОСТ на школьную форму может появиться уже в сентябре - РИА Новости, 22.08.2024
ГОСТ на школьную форму может появиться уже в сентябре
Новый ГОСТ на школьную форму в России может появиться уже в сентябре, заявил газете "Известия" руководитель Росстандарта Антон Шалаев. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:44
2024-08-22T14:43
общество
россия
антон шалаев
максим протасов
роскачество
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый ГОСТ на школьную форму в России может появиться уже в сентябре, заявил газете "Известия" руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости ранее сообщал, что ГОСТ на школьную форму будет принят уже в этом году, организация также продолжит и исследование в этой отрасли. "Проект стандарта получил целый ряд предложений и замечаний, разработчик - Роскачество - к настоящему моменту снял основные противоречия в документе, сейчас, насколько мне известно, неотработанных лишь единицы. По нашим прогнозам, в случае их урегулирования уже в течение месяца документ в финальной версии может поступить в агентство и будет утверждён", - заявил Шалаев. Согласно последней версии документа, с которой ознакомилось издание, новый стандарт будет касаться как повседневной, так и торжественной одежды для учащихся начальной, средней и старшей школы. Форма, как сообщается, должна соответствовать деловому стилю, разрешено носить только школьную символику, в то время как знаки неформальных молодежных движений, пропагандирующих противоправное поведение, будут запрещены. При этом, как отмечают "Известия", в новом ГОСТе не указаны требования к обуви и спортивной форме. Тем не менее он будет включать такие параметры для школьной формы, как воздухопроницаемость, влагостойкость, высокая прочность и устойчивость к образованию катышков. "ГОСТ не станет инструментом контроля, он направлен на потребителя: правила должны облегчить выбор людям, чтобы они были уверены в купленных изделиях. Стандарт выступает маркером качества, включающим в себя безопасность, комфорт и долговечность тех изделий, которые соответствуют его требованиям", - пояснили "Известиям" в Роскачестве.
https://ria.ru/20240815/milony-1966357042.html
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общество, россия, антон шалаев, максим протасов, роскачество, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Антон Шалаев, Максим Протасов, Роскачество, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Социальный навигатор, СН_Образование
ГОСТ на школьную форму может появиться уже в сентябре

Росстандарт: новый ГОСТ на школьную форму может появиться уже в сентябре

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПродажа школьной формы
Продажа школьной формы - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Продажа школьной формы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый ГОСТ на школьную форму в России может появиться уже в сентябре, заявил газете "Известия" руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости ранее сообщал, что ГОСТ на школьную форму будет принят уже в этом году, организация также продолжит и исследование в этой отрасли.
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"Проект стандарта получил целый ряд предложений и замечаний, разработчик - Роскачество - к настоящему моменту снял основные противоречия в документе, сейчас, насколько мне известно, неотработанных лишь единицы. По нашим прогнозам, в случае их урегулирования уже в течение месяца документ в финальной версии может поступить в агентство и будет утверждён", - заявил Шалаев.
Согласно последней версии документа, с которой ознакомилось издание, новый стандарт будет касаться как повседневной, так и торжественной одежды для учащихся начальной, средней и старшей школы. Форма, как сообщается, должна соответствовать деловому стилю, разрешено носить только школьную символику, в то время как знаки неформальных молодежных движений, пропагандирующих противоправное поведение, будут запрещены.
При этом, как отмечают "Известия", в новом ГОСТе не указаны требования к обуви и спортивной форме. Тем не менее он будет включать такие параметры для школьной формы, как воздухопроницаемость, влагостойкость, высокая прочность и устойчивость к образованию катышков.
"ГОСТ не станет инструментом контроля, он направлен на потребителя: правила должны облегчить выбор людям, чтобы они были уверены в купленных изделиях. Стандарт выступает маркером качества, включающим в себя безопасность, комфорт и долговечность тех изделий, которые соответствуют его требованиям", - пояснили "Известиям" в Роскачестве.
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ОбществоРоссияАнтон ШалаевМаксим ПротасовРоскачествоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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