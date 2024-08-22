В Новой Каховке коммунальщики, рискуя жизнью, разместили триколоры ко Дню флага
Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора.
Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора.
В этом году в столице разместили более 2,2 тысячи флаговых конструкций.
В этом году в столице разместили более 2,2 тысячи флаговых конструкций.
На фото: российский флаг, развернутый на острове Русский.
На фото: российский флаг, развернутый на острове Русский.
По всей стране организовали флешмобы и концерты.
По всей стране организовали флешмобы и концерты.
На фото: певец Shaman (Ярослав Дронов) выступает на праздновании Дня Государственного флага перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.
На фото: певец Shaman (Ярослав Дронов) выступает на праздновании Дня Государственного флага перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.
На фото: День государственного флага на Театральной площади в Луганске.
На фото: День государственного флага на Театральной площади в Луганске.
Волонтеры раздают ленточки у Парка Горького в Москве.
Волонтеры раздают ленточки у Парка Горького в Москве.
Празднование Дня государственного флага дает возможность ощутить причастность к истории страны.
Празднование Дня государственного флага дает возможность ощутить причастность к истории страны.
История российского триколора насчитывает более 300 лет.
История российского триколора насчитывает более 300 лет.
В некоторых регионах к празднику приурочили автопробеги.
На фото: автопробег от мемориала "Боевая Слава Тихоокеанского флота" до Новосильцевской береговой батареи на острове Русский.
В некоторых регионах к празднику приурочили автопробеги.
На фото: автопробег от мемориала "Боевая Слава Тихоокеанского флота" до Новосильцевской береговой батареи на острове Русский.
На фото: участники патриотического автопробега по Садовому кольцу в честь Дня Государственного флага России во время пробега на Крымском мосту. В акции приняло участие более 500 автомобилей.
На фото: участники патриотического автопробега по Садовому кольцу в честь Дня Государственного флага России во время пробега на Крымском мосту. В акции приняло участие более 500 автомобилей.
На фото: празднование на Поклонной горе в Москве. Данный флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений".
На фото: празднование на Поклонной горе в Москве. Данный флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений".
На фото: участники молодежного форума "Машук" развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске.
На фото: участники молодежного форума "Машук" развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске.
Центральное мероприятие в Ивановской области, посвященное Дню государственного флага России, прошло в Иванове.
Центральное мероприятие в Ивановской области, посвященное Дню государственного флага России, прошло в Иванове.
На набережной Уводи прошел патриотический забег.
На набережной Уводи прошел патриотический забег.
После окончания забега активисты и волонтеры развернули 100-метровый флаг и исполнили гимн.
После окончания забега активисты и волонтеры развернули 100-метровый флаг и исполнили гимн.
Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора.
В этом году в столице разместили более 2,2 тысячи флаговых конструкций.
На фото: российский флаг, развернутый на острове Русский.
По всей стране организовали флешмобы и концерты.
На фото: певец Shaman (Ярослав Дронов) выступает на праздновании Дня Государственного флага перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.
На фото: День государственного флага на Театральной площади в Луганске.
Волонтеры раздают ленточки у Парка Горького в Москве.
Празднование Дня государственного флага дает возможность ощутить причастность к истории страны.
История российского триколора насчитывает более 300 лет.
В некоторых регионах к празднику приурочили автопробеги.
На фото: автопробег от мемориала "Боевая Слава Тихоокеанского флота" до Новосильцевской береговой батареи на острове Русский.
На фото: участники патриотического автопробега по Садовому кольцу в честь Дня Государственного флага России во время пробега на Крымском мосту. В акции приняло участие более 500 автомобилей.
На фото: празднование на Поклонной горе в Москве. Данный флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений".
На фото: участники молодежного форума "Машук" развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске.
Центральное мероприятие в Ивановской области, посвященное Дню государственного флага России, прошло в Иванове.
На набережной Уводи прошел патриотический забег.
После окончания забега активисты и волонтеры развернули 100-метровый флаг и исполнили гимн.