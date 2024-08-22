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В Новой Каховке коммунальщики, рискуя жизнью, разместили триколоры - РИА Новости, 22.08.2024
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19:18 22.08.2024
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В Новой Каховке коммунальщики, рискуя жизнью, разместили триколоры
В Новой Каховке коммунальщики, рискуя жизнью, разместили триколоры - РИА Новости, 22.08.2024
В Новой Каховке коммунальщики, рискуя жизнью, разместили триколоры
Сотрудники коммунальных служб Новокаховского округа Херсонской области украсили город флагами, рискуя жизнью из-за близости фронта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:18
2024-08-22T19:18
день государственного флага россии
россия
новая каховка
херсонская область
общество
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 22 авг - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб Новокаховского округа Херсонской области украсили город флагами, рискуя жизнью из-за близости фронта, сообщили РИА Новости в администрации Новокаховского округа. "Сотрудники коммунальных служб Новокаховского городского округа ежедневно подвергаются риску. И особый героизм они проявили при подготовке ко Дню Государственного флага РФ. Все мы знаем, что киевский режим агрессивно относится к любой символике России. И, несмотря на повышенную опасность, работники городских служб по зову сердца украшали улицы своего города", - заявили агентству в администрации Новокаховского округа. Прежде всего заменили флаги на здании администрации. Также обновили на базе "Новокаховский коммунальный сервис" и на здании "соцмаркета". На подстанции скорой медицинской помощи установили флагшток с флагом Флаги в Новокаховский городской округ передали общественные организации и волонтёры из разных регионов страны. День Государственного флага РФ ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.
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россия
новая каховка
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день государственного флага россии, россия, новая каховка, херсонская область , общество
День Государственного флага России, Россия, Новая Каховка, Херсонская область , Общество
В Новой Каховке коммунальщики, рискуя жизнью, разместили триколоры

В Новой Каховке коммунальщики, рискуя жизнью, разместили триколоры ко Дню флага

© Виталий Гура/TelegramВ Новокаховском городском округе обновили флаги на улицах и в административных зданиях в честь Дня российского триколора
В Новокаховском городском округе обновили флаги на улицах и в административных зданиях в честь Дня российского триколора - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Виталий Гура/Telegram
В Новокаховском городском округе обновили флаги на улицах и в административных зданиях в честь Дня российского триколора
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 22 авг - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб Новокаховского округа Херсонской области украсили город флагами, рискуя жизнью из-за близости фронта, сообщили РИА Новости в администрации Новокаховского округа.
"Сотрудники коммунальных служб Новокаховского городского округа ежедневно подвергаются риску. И особый героизм они проявили при подготовке ко Дню Государственного флага РФ. Все мы знаем, что киевский режим агрессивно относится к любой символике России. И, несмотря на повышенную опасность, работники городских служб по зову сердца украшали улицы своего города", - заявили агентству в администрации Новокаховского округа.
От Калининграда до Владивостока: день государственного флага в России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора.

Участники патриотического автопробега по Садовому кольцу в честь Дня Государственного флага России перед началом пробега на проспекте Академика Сахарова

Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этом году в столице разместили более 2,2 тысячи флаговых конструкций.

Женщина на праздновании Дня Государственного флага перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве

В этом году в столице разместили более 2,2 тысячи флаговых конструкций.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: российский флаг, развернутый на острове Русский.

Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, на острове Русский

На фото: российский флаг, развернутый на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По всей стране организовали флешмобы и концерты.

Женщины на праздновании Дня Государственного флага перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве

По всей стране организовали флешмобы и концерты.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: певец Shaman (Ярослав Дронов) выступает на праздновании Дня Государственного флага перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступает на праздновании Дня Государственного флага перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве

На фото: певец Shaman (Ярослав Дронов) выступает на праздновании Дня Государственного флага перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: День государственного флага на Театральной площади в Луганске.

Празднование Дня Государственного флага России на Театральной площади в Луганске.

На фото: День государственного флага на Театральной площади в Луганске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Волонтеры раздают ленточки у Парка Горького в Москве.

Акция, посвященная празднованию Дня Государственного флага России, у Парка Горького в Москве

Волонтеры раздают ленточки у Парка Горького в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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7 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Празднование Дня государственного флага дает возможность ощутить причастность к истории страны.

Празднование Дня Государственного флага России на Театральной площади в Луганске

Празднование Дня государственного флага дает возможность ощутить причастность к истории страны.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

История российского триколора насчитывает более 300 лет.

Празднование Дня Государственного флага России на Театральной площади в Луганске

История российского триколора насчитывает более 300 лет.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В некоторых регионах к празднику приурочили автопробеги.

На фото: автопробег от мемориала "Боевая Слава Тихоокеанского флота" до Новосильцевской береговой батареи на острове Русский.

Автопробег, приуроченный к празднованию Дня Государственного флага России, от мемориала Боевая Слава Тихоокеанского флота до Новосильцевской береговой батареи на острове Русский

В некоторых регионах к празднику приурочили автопробеги.

На фото: автопробег от мемориала "Боевая Слава Тихоокеанского флота" до Новосильцевской береговой батареи на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

На фото: участники патриотического автопробега по Садовому кольцу в честь Дня Государственного флага России во время пробега на Крымском мосту. В акции приняло участие более 500 автомобилей.

Участники патриотического автопробега по Садовому кольцу в честь Дня Государственного флага России во время пробега на Крымском мосту

На фото: участники патриотического автопробега по Садовому кольцу в честь Дня Государственного флага России во время пробега на Крымском мосту. В акции приняло участие более 500 автомобилей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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11 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: празднование на Поклонной горе в Москве. Данный флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений".

Празднование Дня Государственного флага перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве

На фото: празднование на Поклонной горе в Москве. Данный флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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12 из 16
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

На фото: участники молодежного форума "Машук" развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске.

Участники молодежного форума Машук на праздновании Дня Государственного флага России развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске

На фото: участники молодежного форума "Машук" развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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13 из 16
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанк

Центральное мероприятие в Ивановской области, посвященное Дню государственного флага России, прошло в Иванове.

Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, в Иванове

Центральное мероприятие в Ивановской области, посвященное Дню государственного флага России, прошло в Иванове.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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14 из 16
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанк

На набережной Уводи прошел патриотический забег.

Участники забега, приуроченного к празднованию Дня Государственного флага России, в Иванове

На набережной Уводи прошел патриотический забег.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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15 из 16
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанк

После окончания забега активисты и волонтеры развернули 100-метровый флаг и исполнили гимн.

Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, в Иванове

После окончания забега активисты и волонтеры развернули 100-метровый флаг и исполнили гимн.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
16 из 16

Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 16

В этом году в столице разместили более 2,2 тысячи флаговых конструкций.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 16

На фото: российский флаг, развернутый на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 16

По всей стране организовали флешмобы и концерты.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 16

На фото: певец Shaman (Ярослав Дронов) выступает на праздновании Дня Государственного флага перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 16

На фото: День государственного флага на Театральной площади в Луганске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 16

Волонтеры раздают ленточки у Парка Горького в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
7 из 16

Празднование Дня государственного флага дает возможность ощутить причастность к истории страны.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 16

История российского триколора насчитывает более 300 лет.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 16

В некоторых регионах к празднику приурочили автопробеги.

На фото: автопробег от мемориала "Боевая Слава Тихоокеанского флота" до Новосильцевской береговой батареи на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 16

На фото: участники патриотического автопробега по Садовому кольцу в честь Дня Государственного флага России во время пробега на Крымском мосту. В акции приняло участие более 500 автомобилей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
11 из 16

На фото: празднование на Поклонной горе в Москве. Данный флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 16

На фото: участники молодежного форума "Машук" развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
13 из 16

Центральное мероприятие в Ивановской области, посвященное Дню государственного флага России, прошло в Иванове.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
14 из 16

На набережной Уводи прошел патриотический забег.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
15 из 16

После окончания забега активисты и волонтеры развернули 100-метровый флаг и исполнили гимн.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
16 из 16
Прежде всего заменили флаги на здании администрации. Также обновили на базе "Новокаховский коммунальный сервис" и на здании "соцмаркета". На подстанции скорой медицинской помощи установили флагшток с флагом
Флаги в Новокаховский городской округ передали общественные организации и волонтёры из разных регионов страны.
День Государственного флага РФ ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Россия под триколором веками укрепляла свое могущество, заявил Путин
Вчера, 15:24
 
День Государственного флага РоссииРоссияНовая КаховкаХерсонская областьОбщество
 
 
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