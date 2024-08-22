https://ria.ru/20240822/flag-1967883837.html

В Новой Каховке коммунальщики, рискуя жизнью, разместили триколоры

В Новой Каховке коммунальщики, рискуя жизнью, разместили триколоры - РИА Новости, 22.08.2024

В Новой Каховке коммунальщики, рискуя жизнью, разместили триколоры

Сотрудники коммунальных служб Новокаховского округа Херсонской области украсили город флагами, рискуя жизнью из-за близости фронта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:18

2024-08-22T19:18

2024-08-22T19:18

день государственного флага россии

россия

новая каховка

херсонская область

общество

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 22 авг - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб Новокаховского округа Херсонской области украсили город флагами, рискуя жизнью из-за близости фронта, сообщили РИА Новости в администрации Новокаховского округа. "Сотрудники коммунальных служб Новокаховского городского округа ежедневно подвергаются риску. И особый героизм они проявили при подготовке ко Дню Государственного флага РФ. Все мы знаем, что киевский режим агрессивно относится к любой символике России. И, несмотря на повышенную опасность, работники городских служб по зову сердца украшали улицы своего города", - заявили агентству в администрации Новокаховского округа. Прежде всего заменили флаги на здании администрации. Также обновили на базе "Новокаховский коммунальный сервис" и на здании "соцмаркета". На подстанции скорой медицинской помощи установили флагшток с флагом Флаги в Новокаховский городской округ передали общественные организации и волонтёры из разных регионов страны. День Государственного флага РФ ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.

https://ria.ru/20240822/putin-1967817045.html

россия

новая каховка

херсонская область

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день государственного флага россии, россия, новая каховка, херсонская область , общество