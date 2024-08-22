https://ria.ru/20240822/prazdnik-1967786482.html

От Калининграда до Владивостока: день государственного флага в России

От Калининграда до Владивостока: день государственного флага в России - РИА Новости, 22.08.2024

От Калининграда до Владивостока: день государственного флага в России

В России 22 августа отмечают День государственного флага. Праздничные мероприятия – в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:14

2024-08-22T15:14

2024-08-22T15:14

фото

россия

день государственного флага россии

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В России 22 августа отмечают День государственного флага. Праздничные мероприятия – в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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