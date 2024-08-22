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Школьников из белгородского приграничья направят для учебы в другие регионы
Школьников из белгородского приграничья направят для учебы в другие регионы - РИА Новости, 22.08.2024
Школьников из белгородского приграничья направят для учебы в другие регионы
Детей из приграничных районов Белгородской области будут направлять в другие регионы для обучения в школах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:15
2024-08-22T15:15
2024-08-22T16:14
общество
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Детей из приграничных районов Белгородской области будут направлять в другие регионы для обучения в школах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Будем рассчитывать на помощь правительства в части того, что понимаем: лето закончилось, освободились санатории, детские лагеря. И детей из Шебекинского округа, Грайворонского, Краснояружского, Борисовского, Валуйского округов мы будем просить по четвертям отправлять в другие регионы, там, где есть возможность безопасно и очно получать образование. В принципе, у нас прямой контакт с главами регионов есть, но через правительство тоже будем запрашивать дополнительно организацию взаимодействия", – доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Школьников из белгородского приграничья направят для учебы в другие регионы
Гладков: детей из Белгородской области направят в другие регионы