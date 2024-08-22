https://ria.ru/20240822/deti-1967814787.html

Школьников из белгородского приграничья направят для учебы в другие регионы

Школьников из белгородского приграничья направят для учебы в другие регионы - РИА Новости, 22.08.2024

Школьников из белгородского приграничья направят для учебы в другие регионы

Детей из приграничных районов Белгородской области будут направлять в другие регионы для обучения в школах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:15

2024-08-22T15:15

2024-08-22T16:14

общество

белгородская область

вячеслав гладков

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Детей из приграничных районов Белгородской области будут направлять в другие регионы для обучения в школах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Будем рассчитывать на помощь правительства в части того, что понимаем: лето закончилось, освободились санатории, детские лагеря. И детей из Шебекинского округа, Грайворонского, Краснояружского, Борисовского, Валуйского округов мы будем просить по четвертям отправлять в другие регионы, там, где есть возможность безопасно и очно получать образование. В принципе, у нас прямой контакт с главами регионов есть, но через правительство тоже будем запрашивать дополнительно организацию взаимодействия", – доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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общество, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование