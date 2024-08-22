https://ria.ru/20240822/deputat-1967749680.html

Депутат Рады обвинил украинские спецслужбы в дискредитации Байдена

Депутат Рады обвинил украинские спецслужбы в дискредитации Байдена - РИА Новости, 22.08.2024

Депутат Рады обвинил украинские спецслужбы в дискредитации Байдена

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, в обращении к Владимиру Зеленскому в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:01

2024-08-22T12:01

2024-08-22T14:00

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, в обращении к Владимиру Зеленскому в своем Telegram-канале предупредил, что готов опубликовать доказательства проведения украинскими спецслужбами кампании по дискредитации президента США Джо Байдена. "Мои адвокаты проделали титаническую работу, которая не только опровергает выдвинутые мне подозрения, но и неопровержимо указывает на реальных заказчиков кампании по дискредитации экс-президента (Украины Петра) Порошенко, которая привела и к дискредитации действующего президента США Байдена. Собранные нами материалы указывают на то, что передача компрометирующей информации для публикации в прессе Украины и США могла осуществляться спецслужбами Украины", - написал Дубинский, обращаясь к Зеленскому. Дубинский добавил, что указанные материалы – результаты контрразведывательных операций, свидетельские показания и протоколы допросов – находятся в его распоряжении довольно давно. Однако он воздерживался от их публикации, пока Байден сохранял планы выступить кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах, "чтобы избежать вмешательства в этот процесс". "На сегодня я считаю себя вправе опубликовать документы, которые будут использованы в моей защите. Эти материалы полностью юридически легальны, не являются разглашением тайны следствия, а их копии переданы моим зарубежным адвокатам. Грубая фальсификация уголовного дела против меня не оставляет мне других вариантов для обеспечения собственной защиты", - подытожил депутат. В ноябре суд в Киеве избрал меру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Позже суд продлил арест без возможности внесения залога. Против Дубинского также возбуждено уголовное дело по статьям "служебный подлог", "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней", "непредоставление налоговой декларации". Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции. Ранее Дубинский заявлял, что дело против него - это месть Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за данные им показания об их причастности к деятельности экс-депутата Андрея Деркача. В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на власти Украины. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Джо Байдена - Хантера Байдена, работавшего в украинской компании Burisma.

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956397109.html

https://ria.ru/20240822/ssha-1967687940.html

https://ria.ru/20240723/vybory-1961358833.html

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