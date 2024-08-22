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В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов
В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов - РИА Новости, 22.08.2024
В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов
Один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp., сообщили в ее пресс-службе. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:12
2024-08-22T12:12
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp., сообщили в ее пресс-службе. "Мы в восторге от находки этого необычного алмаза весом 2492 карата. Эта находка не только демонстрирует выдающийся потенциал нашего рудника Карове, но и подтверждает правильность наших стратегических инвестиций в передовую технологию XRT", — заявил президент и гендиректор Lucara Уильям Лэмб.Алмаз нашли на руднике Карове на северо-востоке страны. Ботсвана — один из крупнейших в мире производителей алмазов, которые выступают ее основным источником дохода. До того как в четверг было объявлено о находке, самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, добытый Lucara в 2019 году и названный Sewelo. Самый крупный в истории человечества алмаз, названный "Куллинан" по имени владельца шахты Томаса Куллинана, нашли в ЮАР в 1905 году. Его масса составляла 3106 каратов (или 621 грамм).
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космос - риа наука, ботсвана, юар, алмаз
Космос - РИА Наука, Ботсвана, ЮАР, Алмаз
В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов
Крупнейший в мире алмаз весом 2492 карата добыла канадская компания Lucara
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp., сообщили в ее пресс-службе.
«
"Мы в восторге от находки этого необычного алмаза весом 2492 карата. Эта находка не только демонстрирует выдающийся потенциал нашего рудника Карове, но и подтверждает правильность наших стратегических инвестиций в передовую технологию XRT", — заявил президент и гендиректор Lucara Уильям Лэмб.
Алмаз нашли на руднике Карове на северо-востоке страны.
Карат — единица массы, применяется в ювелирном деле. Один карат равен 0,2 грамма. Таким образом, найденный алмаз весит около 498,4 грамма.
Ботсвана — один из крупнейших в мире производителей алмазов, которые выступают ее основным источником дохода. До того как в четверг было объявлено о находке, самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, добытый Lucara в 2019 году и названный Sewelo.
Самый крупный в истории человечества алмаз, названный "Куллинан" по имени владельца шахты Томаса Куллинана, нашли в ЮАР в 1905 году. Его масса составляла 3106 каратов (или 621 грамм).