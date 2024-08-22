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В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов - РИА Новости, 22.08.2024
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12:12 22.08.2024 (обновлено: 14:05 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/botsvana-1967751869.html
В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов
В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов - РИА Новости, 22.08.2024
В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов
Один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp., сообщили в ее пресс-службе. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:12
2024-08-22T14:05
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp., сообщили в ее пресс-службе. &quot;Мы в восторге от находки этого необычного алмаза весом 2492 карата. Эта находка не только демонстрирует выдающийся потенциал нашего рудника Карове, но и подтверждает правильность наших стратегических инвестиций в передовую технологию XRT&quot;, — заявил президент и гендиректор Lucara Уильям Лэмб.Алмаз нашли на руднике Карове на северо-востоке страны. Ботсвана — один из крупнейших в мире производителей алмазов, которые выступают ее основным источником дохода. До того как в четверг было объявлено о находке, самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, добытый Lucara в 2019 году и названный Sewelo. Самый крупный в истории человечества алмаз, названный "Куллинан" по имени владельца шахты Томаса Куллинана, нашли в ЮАР в 1905 году. Его масса составляла 3106 каратов (или 621 грамм).
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космос - риа наука, ботсвана, юар, алмаз
Космос - РИА Наука, Ботсвана, ЮАР, Алмаз
В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов

Крупнейший в мире алмаз весом 2492 карата добыла канадская компания Lucara

© Lucara DiamondАлмаз весом 2492 карата, найденный в Ботсване
Алмаз весом 2492 карата, найденный в Ботсване - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Lucara Diamond
Алмаз весом 2492 карата, найденный в Ботсване
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp., сообщили в ее пресс-службе.
«

"Мы в восторге от находки этого необычного алмаза весом 2492 карата. Эта находка не только демонстрирует выдающийся потенциал нашего рудника Карове, но и подтверждает правильность наших стратегических инвестиций в передовую технологию XRT", — заявил президент и гендиректор Lucara Уильям Лэмб.

Алмаз нашли на руднике Карове на северо-востоке страны.

Карат — единица массы, применяется в ювелирном деле. Один карат равен 0,2 грамма. Таким образом, найденный алмаз весит около 498,4 грамма.

Ботсвана — один из крупнейших в мире производителей алмазов, которые выступают ее основным источником дохода. До того как в четверг было объявлено о находке, самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, добытый Lucara в 2019 году и названный Sewelo.
Самый крупный в истории человечества алмаз, названный "Куллинан" по имени владельца шахты Томаса Куллинана, нашли в ЮАР в 1905 году. Его масса составляла 3106 каратов (или 621 грамм).
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Космос - РИА НаукаБотсванаЮАРАлмаз
 
 
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