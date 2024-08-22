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В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов

В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов - РИА Новости, 22.08.2024

В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов

Один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp., сообщили в ее пресс-службе. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:12

2024-08-22T12:12

2024-08-22T14:05

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp., сообщили в ее пресс-службе. "Мы в восторге от находки этого необычного алмаза весом 2492 карата. Эта находка не только демонстрирует выдающийся потенциал нашего рудника Карове, но и подтверждает правильность наших стратегических инвестиций в передовую технологию XRT", — заявил президент и гендиректор Lucara Уильям Лэмб.Алмаз нашли на руднике Карове на северо-востоке страны. Ботсвана — один из крупнейших в мире производителей алмазов, которые выступают ее основным источником дохода. До того как в четверг было объявлено о находке, самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, добытый Lucara в 2019 году и названный Sewelo. Самый крупный в истории человечества алмаз, названный "Куллинан" по имени владельца шахты Томаса Куллинана, нашли в ЮАР в 1905 году. Его масса составляла 3106 каратов (или 621 грамм).

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