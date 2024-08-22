https://ria.ru/20240822/aes-1967905524.html

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с боевыми действиями близ Курской АЭС

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с боевыми действиями близ Курской АЭС - РИА Новости, 22.08.2024

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с боевыми действиями близ Курской АЭС

Боевые действия близ Курской АЭС представляют собой серьезный риск для ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:44

2024-08-22T21:44

2024-08-22T21:44

специальная военная операция на украине

курская аэс

магатэ

вооруженные силы украины

мария захарова

владимир путин

рафаэль гросси

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Боевые действия близ Курской АЭС представляют собой серьезный риск для ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Военная активность близ АЭС – это серьезный риск для ядерной безопасности. Мой визит на Курскую АЭС на следующей неделе предоставит нам своевременный доступ для независимой оценки ситуации", - приводятся слова Гросси в сообщении на сайте организации. Как сообщается в пресс-релизе, во время визита на Курскую АЭС Гросси обсудит дальнейшие шаги, необходимые для оценки состояния ядерной безопасности объекта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/aes-1967862835.html

https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html

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