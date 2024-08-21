https://ria.ru/20240821/zapchasti-1967399465.html

На рынке автозапчастей стало больше подделок, показало исследование

На рынке автозапчастей стало больше подделок, показало исследование - РИА Новости, 21.08.2024

На рынке автозапчастей стало больше подделок, показало исследование

В автосервисах стали чаще сталкиваться с контрафактными запчастями, из-за чего клиенты стали чаще прибегать к дорогостоящему ремонтному обслуживанию, сообщили... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:00

2024-08-21T07:00

2024-08-21T07:00

автозапчасти

техника

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В автосервисах стали чаще сталкиваться с контрафактными запчастями, из-за чего клиенты стали чаще прибегать к дорогостоящему ремонтному обслуживанию, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве Gruzdev Analyze."В июне было опрошено более тысячи станций постпродажного обслуживания в 27 городах России — более 37% столкнулись с контрафактом в текущем году. Чаще всего подделывают масла и ГСМ — 54% респондентов выделили эту категорию. В 2023-м на технические жидкости жаловался 31%", — отметили в агентстве.На втором месте фильтры — 35% в 2024-м против 15% год назад. Свечи зажигания также стали подделывать чаще — 33% против 23%. Доля некачественных деталей подвески и рулевого управления выросла с 14 до 19%."Злоумышленники успешно подделывают и дорогостоящие элементы защиты: голограммы, качественные канистры и коробки", — отмечает Александр Груздев, генеральный директор аналитического агентства Gruzdev Analyze.Как следствие — значительно возросло число дорогостоящих ремонтов. "По итогам семи месяцев 2024 года количество заказ-нарядов на сумму от 50 до 100 тысяч рублей выросло на 49%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года", — сообщает, в свою очередь, компания Fit Service, которая также участвовала в сборе данных.

https://ria.ru/20240817/zapchasti-1966717676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

автозапчасти, техника, санкции в отношении россии