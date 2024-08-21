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"Оказался в заложниках". В Раде раскрыли, к чему привел замысел Зеленского - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/zalozhnik-1967450612.html
"Оказался в заложниках". В Раде раскрыли, к чему привел замысел Зеленского
"Оказался в заложниках". В Раде раскрыли, к чему привел замысел Зеленского - РИА Новости, 21.08.2024
"Оказался в заложниках". В Раде раскрыли, к чему привел замысел Зеленского
Владимир Зеленский загнал сам себя в ловушку операцией в Курской области, написал в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:28
2024-08-21T04:28
украина
александр дубинский
владимир зеленский
в мире
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский загнал сам себя в ловушку операцией в Курской области, написал в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.По мнению политика, глава киевского режима надеялся использовать эскалацию в Курской области в качестве повода для снижения мобилизационного возраста на Украине. Однако неудача ВСУ поставила Зеленского в тяжелое положение."Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. ред.) сам оказался в заложниках "оперативного замысла": &lt;...&gt; снижать мобилизационный возраст надо, но обосновывать придется своей некомпетентностью", — заявил политик.Как считает Дубинский, у Зеленского становится все меньше вариантов для маневра ,а риски от его необдуманных решений только нарастают.Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил мнение, что призывной возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962093024.html
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965592421.html
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украина, александр дубинский, владимир зеленский, в мире, верховная рада украины, вооруженные силы украины, курская область
Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, В мире, Специальная военная операция на Украине, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Курская область
"Оказался в заложниках". В Раде раскрыли, к чему привел замысел Зеленского

Дубинский: атака на Курскую область обернулась западней для Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский загнал сам себя в ловушку операцией в Курской области, написал в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
По мнению политика, глава киевского режима надеялся использовать эскалацию в Курской области в качестве повода для снижения мобилизационного возраста на Украине. Однако неудача ВСУ поставила Зеленского в тяжелое положение.
"Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. ред.) сам оказался в заложниках "оперативного замысла": <...> снижать мобилизационный возраст надо, но обосновывать придется своей некомпетентностью", — заявил политик.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Украине допустили снижение призывного возраста
26 июля, 10:22
Как считает Дубинский, у Зеленского становится все меньше вариантов для маневра ,а риски от его необдуманных решений только нарастают.
Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил мнение, что призывной возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне, заявили в сопротивлении
12 августа, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВ миреВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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