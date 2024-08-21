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Блогера Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии - РИА Новости, 21.08.2024
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16:48 21.08.2024 (обновлено: 17:34 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/zaklyuchennyy-1967600477.html
Блогера Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии
Блогера Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии - РИА Новости, 21.08.2024
Блогера Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии
Блогера из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:48
2024-08-21T17:34
санкт-петербург
происшествия
нижний новгород
россия
екатерина мизулина
следственный комитет россии (ск рф)
лига безопасного интернета
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Блогера из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Поднебесному заключение под стражу по 18.10.2024", - говорится в сообщении.Блогеру предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.134, ч.1 ст.135 (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) УК РФ.Ранее ГСУСК по Петербургу сообщало, что установлено, что 2 августа фигурант в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия, а 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с ней же в половую связь.В пресс-службе судов добавили, что Поднебесный вину признал, просил отправить его под домашний арест.С просьбой проверить 46-летнего блогера Поднебесного из-за его видео с 15-летней школьницей в СК РФ ранее обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Поднебесный относит себя к субкультуре инцелов (сокращение от английских слов involuntary и celibate, которые переводятся как "недобровольное, вынужденное воздержание"). Этот термин обозначает мужчину, который по каким-либо причинам не может вступить в романтические отношения с женщиной в течение долгого времени. Блогер живет в Нижнем Новгороде и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2021 году по решению Ленинского районного суда Нижнего Новгорода Поднебесный проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре после его высказываний в соцсетях, в том числе по поводу массовых расстрелов в школах и колледжах.
https://ria.ru/20240718/pedofil-1960525948.html
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санкт-петербург, происшествия, нижний новгород, россия, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета
Санкт-Петербург, Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета
Блогера Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии

Блогера Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаАлексей Поднебесный в суде. 21 августа 2024
Алексей Поднебесный в суде. 21 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Алексей Поднебесный в суде. 21 августа 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Блогера из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Поднебесному заключение под стражу по 18.10.2024", - говорится в сообщении.
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Блогеру предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.134, ч.1 ст.135 (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) УК РФ.
Ранее ГСУСК по Петербургу сообщало, что установлено, что 2 августа фигурант в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия, а 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с ней же в половую связь.
В пресс-службе судов добавили, что Поднебесный вину признал, просил отправить его под домашний арест.
С просьбой проверить 46-летнего блогера Поднебесного из-за его видео с 15-летней школьницей в СК РФ ранее обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Поднебесный относит себя к субкультуре инцелов (сокращение от английских слов involuntary и celibate, которые переводятся как "недобровольное, вынужденное воздержание"). Этот термин обозначает мужчину, который по каким-либо причинам не может вступить в романтические отношения с женщиной в течение долгого времени. Блогер живет в Нижнем Новгороде и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2021 году по решению Ленинского районного суда Нижнего Новгорода Поднебесный проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре после его высказываний в соцсетях, в том числе по поводу массовых расстрелов в школах и колледжах.
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Санкт-ПетербургПроисшествияНижний НовгородРоссияЕкатерина МизулинаСледственный комитет России (СК РФ)Лига безопасного интернета
 
 
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