Блогера Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии
Блогера Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаАлексей Поднебесный в суде. 21 августа 2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Алексей Поднебесный в суде. 21 августа 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Блогера из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного заключили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Поднебесному заключение под стражу по 18.10.2024", - говорится в сообщении.
Блогеру предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.134, ч.1 ст.135 (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) УК РФ.
Ранее ГСУСК по Петербургу сообщало, что установлено, что 2 августа фигурант в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия, а 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с ней же в половую связь.
В пресс-службе судов добавили, что Поднебесный вину признал, просил отправить его под домашний арест.
С просьбой проверить 46-летнего блогера Поднебесного из-за его видео с 15-летней школьницей в СК РФ ранее обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Поднебесный относит себя к субкультуре инцелов (сокращение от английских слов involuntary и celibate, которые переводятся как "недобровольное, вынужденное воздержание"). Этот термин обозначает мужчину, который по каким-либо причинам не может вступить в романтические отношения с женщиной в течение долгого времени. Блогер живет в Нижнем Новгороде и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2021 году по решению Ленинского районного суда Нижнего Новгорода Поднебесный проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре после его высказываний в соцсетях, в том числе по поводу массовых расстрелов в школах и колледжах.
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