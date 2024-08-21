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Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку
Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил сохранить в полном объеме финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка" на... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:39
2024-08-21T10:39
2024-08-21T10:48
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил сохранить в полном объеме финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка" на 2025 год, сообщается на сайте кабмина. Премьер дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвящённой разработке нового нацпроекта "Молодёжь и дети". В частности, Росмолодёжь, Минобрнауки, МИД и Минфин должны будут обеспечить доведение базовых бюджетных ассигнований на 2025 год на уровне не ниже 2024 года на поддержку программы молодёжного туризма "Больше, чем путешествие" и проведение всероссийского конкурса "Большая перемена". "Также продолжится финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". МИДу, Минобрнауки, Минпросвещения, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодёжи необходимо обеспечить сохранение такого финансирования в полном объёме", - указано в сообщении на сайте правительства.
https://ria.ru/20240513/yazyk-1945546809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку
Мишустин поручил сохранить полное финансирование поддержки русского языка