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Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку - РИА Новости, 21.08.2024
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10:39 21.08.2024 (обновлено: 10:48 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/yazyk-1967488151.html
Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку
Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил сохранить в полном объеме финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка" на... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:39
2024-08-21T10:48
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил сохранить в полном объеме финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка" на 2025 год, сообщается на сайте кабмина. Премьер дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвящённой разработке нового нацпроекта "Молодёжь и дети". В частности, Росмолодёжь, Минобрнауки, МИД и Минфин должны будут обеспечить доведение базовых бюджетных ассигнований на 2025 год на уровне не ниже 2024 года на поддержку программы молодёжного туризма "Больше, чем путешествие" и проведение всероссийского конкурса "Большая перемена". "Также продолжится финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". МИДу, Минобрнауки, Минпросвещения, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодёжи необходимо обеспечить сохранение такого финансирования в полном объёме", - указано в сообщении на сайте правительства.
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россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку

Мишустин поручил сохранить полное финансирование поддержки русского языка

© РИА НовостиУченик на уроке русского языка
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости
Ученик на уроке русского языка . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил сохранить в полном объеме финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка" на 2025 год, сообщается на сайте кабмина.
Премьер дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвящённой разработке нового нацпроекта "Молодёжь и дети". В частности, Росмолодёжь, Минобрнауки, МИД и Минфин должны будут обеспечить доведение базовых бюджетных ассигнований на 2025 год на уровне не ниже 2024 года на поддержку программы молодёжного туризма "Больше, чем путешествие" и проведение всероссийского конкурса "Большая перемена".
"Также продолжится финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". МИДу, Минобрнауки, Минпросвещения, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодёжи необходимо обеспечить сохранение такого финансирования в полном объёме", - указано в сообщении на сайте правительства.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом
13 мая, 12:28
 
РоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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