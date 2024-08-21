https://ria.ru/20240821/yazyk-1967488151.html

Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку

Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку - РИА Новости, 21.08.2024

Мишустин поручил сохранить финансирование госпрограммы по русскому языку

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил сохранить в полном объеме финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка" на... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:39

2024-08-21T10:39

2024-08-21T10:48

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил сохранить в полном объеме финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка" на 2025 год, сообщается на сайте кабмина. Премьер дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвящённой разработке нового нацпроекта "Молодёжь и дети". В частности, Росмолодёжь, Минобрнауки, МИД и Минфин должны будут обеспечить доведение базовых бюджетных ассигнований на 2025 год на уровне не ниже 2024 года на поддержку программы молодёжного туризма "Больше, чем путешествие" и проведение всероссийского конкурса "Большая перемена". "Также продолжится финансирование государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". МИДу, Минобрнауки, Минпросвещения, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодёжи необходимо обеспечить сохранение такого финансирования в полном объёме", - указано в сообщении на сайте правительства.

https://ria.ru/20240513/yazyk-1945546809.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество, социальный навигатор, сн_образование