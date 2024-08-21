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"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/vsu-1967645649.html
"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска
"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска - РИА Новости, 21.08.2024
"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска
Тактический кризис и серьезные проблемы назревают для ВСУ возле Угледара на подконтрольной Киеву части территории ДНР и возле Купянска в Харьковской области,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:39
2024-08-21T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
харьковская область
киев
олег стариков
александр сырский
виталий ганчев
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Тактический кризис и серьезные проблемы назревают для ВСУ возле Угледара на подконтрольной Киеву части территории ДНР и возле Купянска в Харьковской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. "На южнодонецком направлении у ВСУ назревает тактический кризис возле Угледара, только севернее… Серьезные проблемы у нас и на южном фланге купянско-лиманского направления. Потому что им (российским войскам – ред.) осталось до Оскола некоторое время. Как бы не получилось, чтобы они в двух местах не разрезали нашу группировку, начали проводить операцию - заходят, разрезают, окружают. Ситуация на фронтах очень серьезная", - сказал Стариков на видео, опубликованном в его YouTube-канале. По его словам, на покровском и торецком направлениях для ВСУ уже случился тактический кризис, который может перерасти в оперативный. Это может привести, утверждает Стариков, к выходу российских сил к административным границам Днепропетровской области. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 20 августа заявлял о сложной ситуации на всей линии фронта. Он отметил, что российская армия имеет преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах. На прошлой неделе генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском и северском направлениях. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
https://ria.ru/20240821/naemniki-1967645074.html
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в мире, угледар, харьковская область, киев, олег стариков, александр сырский, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Харьковская область, Киев, Олег Стариков, Александр Сырский, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Служба безопасности Украины
"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска

Полковник СБУ Стариков: у ВСУ назревает тактический кризис у Купянска и Угледара

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Тактический кризис и серьезные проблемы назревают для ВСУ возле Угледара на подконтрольной Киеву части территории ДНР и возле Купянска в Харьковской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"На южнодонецком направлении у ВСУ назревает тактический кризис возле Угледара, только севернее… Серьезные проблемы у нас и на южном фланге купянско-лиманского направления. Потому что им (российским войскам – ред.) осталось до Оскола некоторое время. Как бы не получилось, чтобы они в двух местах не разрезали нашу группировку, начали проводить операцию - заходят, разрезают, окружают. Ситуация на фронтах очень серьезная", - сказал Стариков на видео, опубликованном в его YouTube-канале.
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По его словам, на покровском и торецком направлениях для ВСУ уже случился тактический кризис, который может перерасти в оперативный. Это может привести, утверждает Стариков, к выходу российских сил к административным границам Днепропетровской области.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 20 августа заявлял о сложной ситуации на всей линии фронта. Он отметил, что российская армия имеет преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах.
На прошлой неделе генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском и северском направлениях. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарХарьковская областьКиевОлег СтариковАлександр СырскийВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСлужба безопасности Украины
 
 
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