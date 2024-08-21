https://ria.ru/20240821/vsu-1967645649.html

"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска

"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска - РИА Новости, 21.08.2024

"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска

Тактический кризис и серьезные проблемы назревают для ВСУ возле Угледара на подконтрольной Киеву части территории ДНР и возле Купянска в Харьковской области,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:39

2024-08-21T19:39

2024-08-21T19:39

специальная военная операция на украине

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олег стариков

александр сырский

виталий ганчев

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Тактический кризис и серьезные проблемы назревают для ВСУ возле Угледара на подконтрольной Киеву части территории ДНР и возле Купянска в Харьковской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. "На южнодонецком направлении у ВСУ назревает тактический кризис возле Угледара, только севернее… Серьезные проблемы у нас и на южном фланге купянско-лиманского направления. Потому что им (российским войскам – ред.) осталось до Оскола некоторое время. Как бы не получилось, чтобы они в двух местах не разрезали нашу группировку, начали проводить операцию - заходят, разрезают, окружают. Ситуация на фронтах очень серьезная", - сказал Стариков на видео, опубликованном в его YouTube-канале. По его словам, на покровском и торецком направлениях для ВСУ уже случился тактический кризис, который может перерасти в оперативный. Это может привести, утверждает Стариков, к выходу российских сил к административным границам Днепропетровской области. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 20 августа заявлял о сложной ситуации на всей линии фронта. Он отметил, что российская армия имеет преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах. На прошлой неделе генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском и северском направлениях. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.

https://ria.ru/20240821/naemniki-1967645074.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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