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За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных - РИА Новости, 21.08.2024
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных
Украинские войска за всё время ведения боевых действий на курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:15
2024-08-21T14:15
2024-08-21T14:18
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за всё время ведения боевых действий на курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны России."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, уничтожены 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных
МО: в боевых действиях в Курской области ВСУ потеряли 4400 военных и 65 танков
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за всё время ведения боевых действий на курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны России.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ
на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, уничтожены 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.