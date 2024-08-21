https://ria.ru/20240821/vsu-1967552658.html

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных - РИА Новости, 21.08.2024

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных

Украинские войска за всё время ведения боевых действий на курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:15

2024-08-21T14:15

2024-08-21T14:18

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за всё время ведения боевых действий на курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны России."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, уничтожены 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область