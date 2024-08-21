Рейтинг@Mail.ru
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 21.08.2024 (обновлено: 14:18 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vsu-1967552658.html
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных - РИА Новости, 21.08.2024
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных
Украинские войска за всё время ведения боевых действий на курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:15
2024-08-21T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267345_0:60:1195:732_1920x0_80_0_0_3e1d047997c0929a832bce0c0128632e.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за всё время ведения боевых действий на курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны России."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, уничтожены 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267345_70:0:1125:791_1920x0_80_0_0_8a26bec44ce0ee753c622ab7aec7d27f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военных

МО: в боевых действиях в Курской области ВСУ потеряли 4400 военных и 65 танков

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за всё время ведения боевых действий на курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны России.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, уничтожены 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Украина добилась своего
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала