https://ria.ru/20240821/vsu-1967448408.html

Украинские военные избивают мирных жителей под Харьковом, заявила женщина

Украинские военные избивают мирных жителей под Харьковом, заявила женщина - РИА Новости, 21.08.2024

Украинские военные избивают мирных жителей под Харьковом, заявила женщина

Военнослужащие ВСУ избивают мирных жителей на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области, рассказала РИА Новости жительница такой территории этого... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:37

2024-08-21T03:37

2024-08-21T03:37

специальная военная операция на украине

в мире

волчанск

киев

россия

андрей марочко

вооруженные силы украины

харьков

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ избивают мирных жителей на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области, рассказала РИА Новости жительница такой территории этого региона, попросившая не называть ее имя из соображений безопасности. "Вместо отступивших военных зашли три новые бригады. Наглые, бьют ужасно. Денег у нас нет, так они дома забирают", - сказала собеседница агентства. По ее словам, защиты мирным жителям искать негде - только ждать прихода России. "Бездействуют, они (полиция - ред.) боятся! Защиты нет нигде. Вернитесь, мы уже не можем", - сказала женщина. Накануне Минобороны также сообщало, что российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили более 450 военнослужащих. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что в районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои, попытки ВСУ выбить российские войска продолжаются, несмотря на высокие потери Киева. По его словам, украинские военные действуют чаще всего малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. На некоторых участках отмечается увеличение использования ВСУ наземных и летательных дронов. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 170 военнослужащих.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967444976.html

волчанск

киев

россия

харьков

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в мире, волчанск, киев, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьков, украина