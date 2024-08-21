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Три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять задачи под Красноармейском - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 21.08.2024 (обновлено: 17:45 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967602578.html
Три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять задачи под Красноармейском
Три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять задачи под Красноармейском - РИА Новости, 21.08.2024
Три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять задачи под Красноармейском
Три роты Национальной гвардии Украины во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Красноармейском (украинское название — Покровск, находится... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:57
2024-08-21T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
покровск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Три роты Национальной гвардии Украины во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Красноармейском (украинское название — Покровск, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР), рассказал изданию "Страна" военнослужащий второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Владислав. "В середине августа наш второй батальон перебросили под Покровск. Сразу, с колес, мы заняли позиции. Но беда в том, что под Покровск мы уже приехали с огромным кадровым голодом. После недели боев нас осталось еще меньше — по 10-13 человек в роте, включая командиров. Заняв позиции под Покровском, мы столкнулись с некомпетентностью командования — нет коммуникации с соседними подразделениями, связь крайне плохая, нет четкого понимания о позициях, чьи они", — приводит издание слова военного. Как отметил Владислав, оборонять позиции было невозможно, так как численность российских войск превосходила в соотношении 1 к 30. По его словам, украинские военные регулярно подвергались атакам.Военнослужащий также рассказал о "крайне плохой слаженности" и отсутствии коммуникаций — с фланга их прикрывало только одно подразделение, но и оно оставило позиции, не поставив сослуживцев в известность. По словам Владислава, одна из групп так и не смогла выйти из боя, ее судьба остается неизвестной — люди погибли или попали в плен."Поэтому наши три роты из числа переброшенных под Покровск отказались выполнять боевые распоряжения. Приехало начальство, предложили сделать шаг вперед тем, кто отказывается выполнять задачи. Шагнули все, кто остались, во главе с командирами. Начальство засняло это на видео и уехало. Сейчас не знаем, что будет дальше, ждем последствий. Притом что все отказники воюют с начала войны, все обстрелянные, боевые. Но нас просто осталось слишком мало", — подытожил военный. Как заявил 19 августа назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, из населенных пунктов Красноармейского района началась принудительная эвакуация семей с детьми. Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967406797.html
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покровск
донецкая народная республика
украина
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в мире, покровск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Покровск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять задачи под Красноармейском

"Страна": три роты Нацгвардии отказались выполнять боевые задачи под Покровском

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Красноармейск
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Три роты Национальной гвардии Украины во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Красноармейском (украинское название — Покровск, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР), рассказал изданию "Страна" военнослужащий второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Владислав.
"В середине августа наш второй батальон перебросили под Покровск. Сразу, с колес, мы заняли позиции. Но беда в том, что под Покровск мы уже приехали с огромным кадровым голодом. После недели боев нас осталось еще меньше — по 10-13 человек в роте, включая командиров. Заняв позиции под Покровском, мы столкнулись с некомпетентностью командования — нет коммуникации с соседними подразделениями, связь крайне плохая, нет четкого понимания о позициях, чьи они", — приводит издание слова военного.
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Как отметил Владислав, оборонять позиции было невозможно, так как численность российских войск превосходила в соотношении 1 к 30. По его словам, украинские военные регулярно подвергались атакам.
Военнослужащий также рассказал о "крайне плохой слаженности" и отсутствии коммуникаций — с фланга их прикрывало только одно подразделение, но и оно оставило позиции, не поставив сослуживцев в известность.
По словам Владислава, одна из групп так и не смогла выйти из боя, ее судьба остается неизвестной — люди погибли или попали в плен.
"Поэтому наши три роты из числа переброшенных под Покровск отказались выполнять боевые распоряжения. Приехало начальство, предложили сделать шаг вперед тем, кто отказывается выполнять задачи. Шагнули все, кто остались, во главе с командирами. Начальство засняло это на видео и уехало. Сейчас не знаем, что будет дальше, ждем последствий. Притом что все отказники воюют с начала войны, все обстрелянные, боевые. Но нас просто осталось слишком мало", — подытожил военный.
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Как заявил 19 августа назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, из населенных пунктов Красноармейского района началась принудительная эвакуация семей с детьми.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПокровскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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