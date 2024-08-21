https://ria.ru/20240821/ukraina-1967553568.html

Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области

Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2024

Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области

В Харьковской области перед наступлением российских военных на некоторых участках не было укреплений, приводит мнение генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:19

2024-08-21T14:19

2024-08-21T14:19

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Харьковской области перед наступлением российских военных на некоторых участках не было укреплений, приводит мнение генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко издание Hromadske. В статье отмечается, что в конце 2023 года он получил распоряжение принять укрепления на этом направлении. "По словам Артура Горбенко, эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует. Потому он отказался их принимать", — говорится в публикации. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на оборонные расходы, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. В июле по ее словам, в резервном фонде бюджета Украины, деньги которого идут в том числе на строительство фортификаций и срочное восстановление, осталось менее 600 миллионов гривен (14,4 миллиона долларов).

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия