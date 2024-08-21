Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда
Железняк: Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Верховная рада проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"Парламент поддержал ратификацию Римского статута", - говорится в сообщении Железняка.
По словам депутата, за ратификацию проголосовал 281 парламентарий из 328.
Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".
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