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Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда - РИА Новости, 21.08.2024
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12:37 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967526892.html
Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда
Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда - РИА Новости, 21.08.2024
Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда
Верховная рада проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:37
2024-08-21T12:37
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международный уголовный суд
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Верховная рада проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале. "Парламент поддержал ратификацию Римского статута", - говорится в сообщении Железняка. По словам депутата, за ратификацию проголосовал 281 парламентарий из 328. Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах. В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".
https://ria.ru/20240625/obvineniya-1955455240.html
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в мире, сша, россия, украина, биньямин нетаньяху, джо байден, мария захарова, международный уголовный суд, верховная рада украины
В мире, США, Россия, Украина, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Мария Захарова, Международный уголовный суд, Верховная Рада Украины
Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

Железняк: Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Верховная рада проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"Парламент поддержал ратификацию Римского статута", - говорится в сообщении Железняка.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против России
25 июня, 22:32
По словам депутата, за ратификацию проголосовал 281 парламентарий из 328.
Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".
Заседание парламента Армении в Ереване. 3 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
3 октября 2023, 12:11
 
В миреСШАРоссияУкраинаБиньямин НетаньяхуДжо БайденМария ЗахароваМеждународный уголовный судВерховная Рада Украины
 
 
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