https://ria.ru/20240821/ukraina-1967526892.html

Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда - РИА Новости, 21.08.2024

Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

Верховная рада проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:37

2024-08-21T12:37

2024-08-21T12:37

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Верховная рада проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале. "Парламент поддержал ратификацию Римского статута", - говорится в сообщении Железняка. По словам депутата, за ратификацию проголосовал 281 парламентарий из 328. Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах. В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".

https://ria.ru/20240625/obvineniya-1955455240.html

https://ria.ru/20231003/statut-1900133904.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, биньямин нетаньяху, джо байден, мария захарова, международный уголовный суд, верховная рада украины