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ЦИК принял решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области

ЦИК принял решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

ЦИК принял решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области

ЦИК РФ на заседании в среду принял постановление о переносе выборов в семи муниципальных округах Курской области и на выборы 10 депутатов местного... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:25

2024-08-21T12:25

2024-08-21T12:39

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в среду принял постановление о переносе выборов в семи муниципальных округах Курской области и на выборы 10 депутатов местного самоуправления в Единый день голосования 8 сентября."Постановление принято единогласно", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев на заседании в среду.Перенос затронет 10 выборов депутатов местного самоуправления и семи муниципальных образований - Беловской, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Хомутовский, Большесолдатский районы и город Льгов, следует из постановления ЦИК."Все равно избирательная кампания (в Курской области - ред.) будет непростой, и мы все не только переживаем, мы все рядом, вся избирательная система", - добавил Булаев.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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