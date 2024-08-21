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ЦИК принял решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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12:25 21.08.2024 (обновлено: 12:39 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/tsik-1967524273.html
ЦИК принял решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области
ЦИК принял решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
ЦИК принял решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области
ЦИК РФ на заседании в среду принял постановление о переносе выборов в семи муниципальных округах Курской области и на выборы 10 депутатов местного... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:25
2024-08-21T12:39
политика
курская область
цик рф
россия
николай левичев
владимир путин
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абакан
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в среду принял постановление о переносе выборов в семи муниципальных округах Курской области и на выборы 10 депутатов местного самоуправления в Единый день голосования 8 сентября."Постановление принято единогласно", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев на заседании в среду.Перенос затронет 10 выборов депутатов местного самоуправления и семи муниципальных образований - Беловской, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Хомутовский, Большесолдатский районы и город Льгов, следует из постановления ЦИК."Все равно избирательная кампания (в Курской области - ред.) будет непростой, и мы все не только переживаем, мы все рядом, вся избирательная система", - добавил Булаев.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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политика, курская область, цик рф, россия, николай левичев, владимир путин, валерий герасимов, абакан, госдума рф, вооруженные силы украины, единый день голосования в россии, николай булаев, льгов, большесолдатский район
Политика, Курская область, ЦИК РФ, Россия, Николай Левичев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Абакан, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Единый день голосования в России, Николай Булаев, Льгов, Большесолдатский район
ЦИК принял решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области

ЦИК перенос на 8 сентября выборы в ряде муниципальных выборов в Курской области

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в среду принял постановление о переносе выборов в семи муниципальных округах Курской области и на выборы 10 депутатов местного самоуправления в Единый день голосования 8 сентября.
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"Постановление принято единогласно", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев на заседании в среду.
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14 августа, 19:32
Перенос затронет 10 выборов депутатов местного самоуправления и семи муниципальных образований - Беловской, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Хомутовский, Большесолдатский районы и город Льгов, следует из постановления ЦИК.
"Все равно избирательная кампания (в Курской области - ред.) будет непростой, и мы все не только переживаем, мы все рядом, вся избирательная система", - добавил Булаев.
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ПолитикаКурская областьЦИК РФРоссияНиколай ЛевичевВладимир ПутинВалерий ГерасимовАбаканГосдума РФВооруженные силы УкраиныЕдиный день голосования в РоссииНиколай БулаевЛьговБольшесолдатский район
 
 
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