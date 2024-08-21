https://ria.ru/20240821/tsik-1967518669.html
Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК
Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК - РИА Новости, 21.08.2024
Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК
Выборы губернатора Курской области переноситься не будут, они пройдут а штатном режиме, перенос коснется только муниципальных выборов, если не будет принято... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:12
2024-08-21T12:12
2024-08-21T12:20
политика
курская область
цик рф
николай булаев
единый день голосования в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Выборы губернатора Курской области переноситься не будут, они пройдут а штатном режиме, перенос коснется только муниципальных выборов, если не будет принято нового решения, сказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев."Речь идет о муниципальных выборах, выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения", - заявил Булаев на заседании ЦИК.
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_09f6b4c7c6ace9671e8779e5d979d805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, цик рф, николай булаев, единый день голосования в россии
Политика, Курская область, ЦИК РФ, Николай Булаев, Единый день голосования в России
Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК
Зампред ЦИК Булаев: выборы губернатора Курской области пройдут в штатном режиме