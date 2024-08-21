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Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК - РИА Новости, 21.08.2024
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12:12 21.08.2024 (обновлено: 12:20 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/tsik-1967518669.html
Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК
Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК - РИА Новости, 21.08.2024
Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК
Выборы губернатора Курской области переноситься не будут, они пройдут а штатном режиме, перенос коснется только муниципальных выборов, если не будет принято... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:12
2024-08-21T12:20
политика
курская область
цик рф
николай булаев
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Выборы губернатора Курской области переноситься не будут, они пройдут а штатном режиме, перенос коснется только муниципальных выборов, если не будет принято нового решения, сказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев."Речь идет о муниципальных выборах, выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения", - заявил Булаев на заседании ЦИК.
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политика, курская область, цик рф, николай булаев, единый день голосования в россии
Политика, Курская область, ЦИК РФ, Николай Булаев, Единый день голосования в России
Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК

Зампред ЦИК Булаев: выборы губернатора Курской области пройдут в штатном режиме

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Выборы губернатора Курской области переноситься не будут, они пройдут а штатном режиме, перенос коснется только муниципальных выборов, если не будет принято нового решения, сказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
«
"Речь идет о муниципальных выборах, выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения", - заявил Булаев на заседании ЦИК.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаКурская областьЦИК РФНиколай БулаевЕдиный день голосования в России
 
 
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