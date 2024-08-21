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Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК

Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК - РИА Новости, 21.08.2024

Выборы губернатора Курской области не перенесут, заявили в ЦИК

Выборы губернатора Курской области переноситься не будут, они пройдут а штатном режиме, перенос коснется только муниципальных выборов, если не будет принято... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:12

2024-08-21T12:12

2024-08-21T12:20

политика

курская область

цик рф

николай булаев

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Выборы губернатора Курской области переноситься не будут, они пройдут а штатном режиме, перенос коснется только муниципальных выборов, если не будет принято нового решения, сказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев."Речь идет о муниципальных выборах, выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения", - заявил Булаев на заседании ЦИК.

курская область

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политика, курская область, цик рф, николай булаев, единый день голосования в россии