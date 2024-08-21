Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста
Файзов вновь обжаловал продление ареста до 22 ноября
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября, сообщили РИА Новости в суде.
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"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении Файзову меру пресечения в виде содержания под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. Свой арест в марте он не обжаловал, но на продление меры пресечения спустя два месяца подал апелляцию - впрочем, безуспешно.
Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест 12 фигурантам этого дела, в том числе предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. До этого в картотеке судебных дел было указано, что постановления в отношении исполнителей вступили в силу и не были обжалованы.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.