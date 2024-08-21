https://ria.ru/20240821/terakt-1967557655.html

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста - РИА Новости, 21.08.2024

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста

Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:39

2024-08-21T14:39

2024-08-21T15:46

происшествия

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теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

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мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении Файзову меру пресечения в виде содержания под стражу", - рассказал собеседник агентства.Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. Свой арест в марте он не обжаловал, но на продление меры пресечения спустя два месяца подал апелляцию - впрочем, безуспешно.Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест 12 фигурантам этого дела, в том числе предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. До этого в картотеке судебных дел было указано, что постановления в отношении исполнителей вступили в силу и не были обжалованы.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240723/ingosstrah-1961581831.html

https://radiosputnik.ru/20240731/terakty-1963170795.html

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