Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:39 21.08.2024 (обновлено: 15:46 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/terakt-1967557655.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста - РИА Новости, 21.08.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста
Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:39
2024-08-21T15:46
происшествия
москва
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
иваново
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5872808276a8651522ae7639e54980f4.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении Файзову меру пресечения в виде содержания под стражу", - рассказал собеседник агентства.Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. Свой арест в марте он не обжаловал, но на продление меры пресечения спустя два месяца подал апелляцию - впрочем, безуспешно.Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест 12 фигурантам этого дела, в том числе предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. До этого в картотеке судебных дел было указано, что постановления в отношении исполнителей вступили в силу и не были обжалованы.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240723/ingosstrah-1961581831.html
https://radiosputnik.ru/20240731/terakty-1963170795.html
https://ria.ru/20240821/dolg-1967494614.html
москва
таджикистан
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ae49fe0b8b7dacadaa53e081380a7cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, таджикистан, иваново, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Иваново, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Крокус
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста

Файзов вновь обжаловал продление ареста до 22 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении Файзову меру пресечения в виде содержания под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших в "Крокусе"
23 июля, 21:47
Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. Свой арест в марте он не обжаловал, но на продление меры пресечения спустя два месяца подал апелляцию - впрочем, безуспешно.
Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест 12 фигурантам этого дела, в том числе предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. До этого в картотеке судебных дел было указано, что постановления в отношении исполнителей вступили в силу и не были обжалованы.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Краснов: теракты в "Крокусе" и Дагестане – следствие просчетов властей
31 июля, 13:33
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Алишер Касимов в суде - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Долг арестованного по делу о теракте в "Крокусе" превысил сто тысяч рублей
Вчера, 10:56
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваТаджикистанИвановоМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала