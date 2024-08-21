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В Совфеде прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/statut-1967552479.html
В Совфеде прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута
В Совфеде прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута - РИА Новости, 21.08.2024
В Совфеде прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута
Ратификацию Киевом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) следует рассматривать через призму пропаганды властей о будущем Украины в Евросоюзе,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:15
2024-08-21T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
сергей перминов
биньямин нетаньяху
джо байден
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ратификацию Киевом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) следует рассматривать через призму пропаганды властей о будущем Украины в Евросоюзе, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Верховная рада ранее проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с оговоркой об ограждении украинцев от наказаний за военные преступления. "Украинский режим вынужден поддерживать у граждан страны иллюзию "вступления и движения к намеченным целям - "европейскому будущему". Именно так, через призму пропагандистской активности, необходимо относиться к этой "ратификации", - сказал сенатор. Комментируя оговорку об отмене наказаний для украинцев за военные преступления, Перминов отметил, что вопрос о совершенных ВСУ преступлениях уже является прямой констатацией случившегося. "Украинские олухи в форме с нацистской символикой "питаются" военными преступлениями, совершая их непрерывно, издеваясь над мирными жителями и нарушая все известные правила", - подчеркнул парламентарий. Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах. В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966305716.html
https://ria.ru/20240627/mus-1955906833.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей перминов, биньямин нетаньяху, джо байден, международный уголовный суд, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Сергей Перминов, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Международный уголовный суд, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Совфеде прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута

Перминов: Киев поддерживает иллюзию вхождения в ЕС ратификацией Римского статута

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Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ратификацию Киевом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) следует рассматривать через призму пропаганды властей о будущем Украины в Евросоюзе, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Верховная рада ранее проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с оговоркой об ограждении украинцев от наказаний за военные преступления.
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"Украинский режим вынужден поддерживать у граждан страны иллюзию "вступления и движения к намеченным целям - "европейскому будущему". Именно так, через призму пропагандистской активности, необходимо относиться к этой "ратификации", - сказал сенатор.
Комментируя оговорку об отмене наказаний для украинцев за военные преступления, Перминов отметил, что вопрос о совершенных ВСУ преступлениях уже является прямой констатацией случившегося.
"Украинские олухи в форме с нацистской символикой "питаются" военными преступлениями, совершая их непрерывно, издеваясь над мирными жителями и нарушая все известные правила", - подчеркнул парламентарий.
Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией.
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Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСергей ПерминовБиньямин НетаньяхуДжо БайденМеждународный уголовный судВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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