https://ria.ru/20240821/statut-1967552479.html

В Совфеде прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута

В Совфеде прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута - РИА Новости, 21.08.2024

В Совфеде прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута

Ратификацию Киевом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) следует рассматривать через призму пропаганды властей о будущем Украины в Евросоюзе,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:15

2024-08-21T14:15

2024-08-21T14:15

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джо байден

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ратификацию Киевом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) следует рассматривать через призму пропаганды властей о будущем Украины в Евросоюзе, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Верховная рада ранее проголосовала за ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с оговоркой об ограждении украинцев от наказаний за военные преступления. "Украинский режим вынужден поддерживать у граждан страны иллюзию "вступления и движения к намеченным целям - "европейскому будущему". Именно так, через призму пропагандистской активности, необходимо относиться к этой "ратификации", - сказал сенатор. Комментируя оговорку об отмене наказаний для украинцев за военные преступления, Перминов отметил, что вопрос о совершенных ВСУ преступлениях уже является прямой констатацией случившегося. "Украинские олухи в форме с нацистской символикой "питаются" военными преступлениями, совершая их непрерывно, издеваясь над мирными жителями и нарушая все известные правила", - подчеркнул парламентарий. Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах. В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".

https://ria.ru/20240815/ukraina-1966305716.html

https://ria.ru/20240627/mus-1955906833.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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