Суд в Петербурге продлил срок задержания израильтянину Карту
Суд в Петербурге продлил срок задержания израильтянину по делу о мошенничестве
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге продлил срок задержания израильтянину Джошуа Карту, находящемуся в международном розыске за мошенничество с бинарными опционами, на 72 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа в отношении Джошуа Карту", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 19 августа в аэропорту Пулково был задержан гражданин Израиля Джошуа Карту, уроженец Канады, разыскиваемый Соединенными Штатами Америки, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.1349 ст.18, ч.1343 и 2 ст.18 УК США (заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств; мошенничество с использованием электронных средств), за которые предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Согласно информации международного уведомления с "Красным углом" (обозначает установление местонахождение опасных и особо опасных преступников, скрывающих за рубежом), Карту и иные лица, с 2013 по 2017 год обманывали инвесторов по всему миру, в том числе в округе Мэриленд и других местах США, путем продвижения и продаж брендов бинарных опционов, посредством использования онлайн-маркетинговых компаний, которые включали ложные сведения. В результате указанных действий, лицам причинен ущерб в размере около 60 миллионов долларов США.
"В соответствии с российским законодательством действия Карту могут быть квалифицированы по ч.4 ст.159 (Мошенничество) УК РФ, за которые предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе судов.
В пресс-релизе указано, что Карту не трудоустроен, постоянного места жительства в Санкт-Петербурге не имеет, однако имеет паспорт гражданина иностранного государства, что дает возможность беспрепятственно пересечь границу РФ, тем самым воспрепятствовать производству экстрадиционной проверки.
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