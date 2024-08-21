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Спецоперация, 21 августа: украинские войска потеряли до 2060 военных - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967626203.html
Спецоперация, 21 августа: украинские войска потеряли до 2060 военных
Спецоперация, 21 августа: украинские войска потеряли до 2060 военных - РИА Новости, 21.08.2024
Спецоперация, 21 августа: украинские войска потеряли до 2060 военных
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, следует из сводки... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:51
2024-08-21T17:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сцкк
иван приходько
роберт хабек
дмитрий медведев
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ о ходе спецоперации, опубликованной в среду. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки, занятые в спецоперации, за прошедшие сутки нанесли поражение противнику, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, а также отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2060 военнослужащих. Также Киев лишился танка, боевой бронированной машины "Козак", одной БМП, двух гаубиц М777 и двух М198 производства США, самоходной артустановки Braveheart и гаубицы FH-70 производства Великобритании, пушки "Гиацинт-Б", трёх гаубиц "Мста-Б", шести орудий Д-20 и девяти Д-30, двух орудий М119 производства США, установки РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, двух станций радиоэлектронной борьбы. Помимо этого ВС РФ уничтожили склад боеприпасов. Российские авиация и артиллерия, а также расчёты беспилотников уничтожили склад горючего, а также поразили скопления живой силы и техники противника в 131 районе. ПВО сбила противокорабельную ракету "Нептун-МД", семь управляемых авиабомб Hammer, 15 реактивных снарядов HIMARS и 63 беспилотника. До полного разгрома врагаВ отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что ВС РФ продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ. Подразделения группировки "Север" при поддержке армейской авиации и артиллерии сорвали попытки атак штурмовых групп противника. Также продолжается выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. Авиация, артиллерия и обороняющиеся войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области. Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области. За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО. Всего за время боевых действий на курском направлении противник лишился более 4,4 тысячи военнослужащих. Решение Украины совершить акт терроризма в Курской области прокомментировал в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, оно приведет к радикальному увеличению ее потерь. Медведев подчеркнул, что теперь все понимают, что "больше никаких переговоров до полного разгрома врага". Подорвали мотоциклКак сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в среду украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 19 снарядов, в том числе кассетных, калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что раненый накануне вечером в результате атаки украинского беспилотника мирный житель города скончался. Кроме того, по данным СЦКК, две женщины погибли в населенном пункте Октябрьское в ДНР, когда подорвался их мотоцикл, также пострадал мужчина. Ждет провалАмериканская частная военная компания Forward Observation Group, несколько дней назад разместившая в соцсети Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) фотографию трёх мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками с подписью "Ребята в Курске", отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Германия всё равно продолжит поддерживать Киев и "не оставит Украину одну". Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает газета Rzeczpospolita. По неофициальным данным издания, боеприпасы должна была изготовить южноафриканская дочка немецкого производителя Rheinmetall Denel Munition. При этом поставки заблокировало правительство ЮАР, опасаясь, что они могут попасть дальше, на Украину. Усилия Киева в Курской области тщетны, ВСУ ждёт провал, который откроет новые фронты внутри самой Украины, из-за чего Запад находится в панике, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. Отказались выполнять задачиВоздушная тревога в среду была объявлена в Киеве, а также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой, Черновецкой, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Различные украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне и в Ивано-Франковске, а также поражении объекта критической инфраструктуры в селе Краснополье Сумской области, повреждении энергетического оборудования в Николаевской области. Три роты Нацгвардии Украины во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Красноармейском (украинское название - Покровск) на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики из-за кадрового голода и некомпетентности высшего руководства, сообщил изданию "Страна" военнослужащий второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Владислав.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сцкк, иван приходько, роберт хабек, дмитрий медведев, россия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Иван Приходько, Роберт Хабек, Дмитрий Медведев, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина
Спецоперация, 21 августа: украинские войска потеряли до 2060 военных

МО РФ: украинские войска потеряли до 2060 военных за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ о ходе спецоперации, опубликованной в среду.
Кроме того, "Центр" и другие российские группировки, занятые в спецоперации, за прошедшие сутки нанесли поражение противнику, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, а также отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2060 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также Киев лишился танка, боевой бронированной машины "Козак", одной БМП, двух гаубиц М777 и двух М198 производства США, самоходной артустановки Braveheart и гаубицы FH-70 производства Великобритании, пушки "Гиацинт-Б", трёх гаубиц "Мста-Б", шести орудий Д-20 и девяти Д-30, двух орудий М119 производства США, установки РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, двух станций радиоэлектронной борьбы. Помимо этого ВС РФ уничтожили склад боеприпасов.
Российские авиация и артиллерия, а также расчёты беспилотников уничтожили склад горючего, а также поразили скопления живой силы и техники противника в 131 районе. ПВО сбила противокорабельную ракету "Нептун-МД", семь управляемых авиабомб Hammer, 15 реактивных снарядов HIMARS и 63 беспилотника.

До полного разгрома врага

В отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что ВС РФ продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ. Подразделения группировки "Север" при поддержке армейской авиации и артиллерии сорвали попытки атак штурмовых групп противника. Также продолжается выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.
Авиация, артиллерия и обороняющиеся войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области. Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО. Всего за время боевых действий на курском направлении противник лишился более 4,4 тысячи военнослужащих.
Решение Украины совершить акт терроризма в Курской области прокомментировал в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, оно приведет к радикальному увеличению ее потерь. Медведев подчеркнул, что теперь все понимают, что "больше никаких переговоров до полного разгрома врага".

Подорвали мотоцикл

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в среду украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 19 снарядов, в том числе кассетных, калибра 155 миллиметров.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что раненый накануне вечером в результате атаки украинского беспилотника мирный житель города скончался. Кроме того, по данным СЦКК, две женщины погибли в населенном пункте Октябрьское в ДНР, когда подорвался их мотоцикл, также пострадал мужчина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Украина добилась своего
Вчера, 08:00

Ждет провал

Американская частная военная компания Forward Observation Group, несколько дней назад разместившая в соцсети Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) фотографию трёх мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками с подписью "Ребята в Курске", отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Германия всё равно продолжит поддерживать Киев и "не оставит Украину одну".
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает газета Rzeczpospolita. По неофициальным данным издания, боеприпасы должна была изготовить южноафриканская дочка немецкого производителя Rheinmetall Denel Munition. При этом поставки заблокировало правительство ЮАР, опасаясь, что они могут попасть дальше, на Украину.
Усилия Киева в Курской области тщетны, ВСУ ждёт провал, который откроет новые фронты внутри самой Украины, из-за чего Запад находится в панике, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00

Отказались выполнять задачи

Воздушная тревога в среду была объявлена в Киеве, а также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой, Черновецкой, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Различные украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне и в Ивано-Франковске, а также поражении объекта критической инфраструктуры в селе Краснополье Сумской области, повреждении энергетического оборудования в Николаевской области.
Три роты Нацгвардии Украины во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Красноармейском (украинское название - Покровск) на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики из-за кадрового голода и некомпетентности высшего руководства, сообщил изданию "Страна" военнослужащий второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Владислав.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Артиллерист Стальной бригады работает по позициям в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Идет армия дронов". Что назрело в самой горячей точке Харьковской области
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСЦККИван ПриходькоРоберт ХабекДмитрий МедведевРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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