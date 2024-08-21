https://ria.ru/20240821/shtraf-1967646795.html

Замдиректора орловского вуза оштрафовали за превышение полномочий

Замдиректора орловского вуза оштрафовали за превышение полномочий - РИА Новости, 21.08.2024

Замдиректора орловского вуза оштрафовали за превышение полномочий

Железнодорожный районный суд Орла оштрафовал на 80 тысяч рублей замдиректора по административно-хозяйственной работе регионального филиала "Петербургского... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:47

2024-08-21T19:47

2024-08-21T19:47

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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происшествия

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ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Орла оштрафовал на 80 тысяч рублей замдиректора по административно-хозяйственной работе регионального филиала "Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I" за совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение интересов государства, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Установлено, что в августе 2021 года и в мае-июне 2022 года заместитель директора был назначен ответственным за организацию и проведение госзакупок. По данным ведомства, он заменил указанные в госконтракте товары и материалы на более дешевые, а после провел приемку выполненных работ. Это повлекло необоснованно оплату средств федерального бюджета в размере около 600 тысяч рублей. "Он признан виновным по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Суд с учетом позиции государственного обвинителя Орловской транспортной прокуратуры назначил ему общее наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей", - говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Помимо наказания в виде штрафа, осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанную с организацией госзакупок на два года. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240821/arest-1967638267.html

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московская межрегиональная транспортная прокуратура, александр i, орел, россия, происшествия